Dainik Bhaskar Jan 18, 2020, 03:08 PM IST

फैक्ट चैक डेस्क. कांग्रेस के नेता सलमान निजामी ने जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी के साथ मनोज तिवारी का फोटो शेयर किया है। सलमान दावा कर रहे हैं कि बुखारी ने महज 500 रुपए के लिए तिवारी से हाथ मिला लिया है। भास्कर द्वारा सोशल मीडिया पर की गई पड़ताल से यह पता चला की कांग्रेस नेता का दावा झूठा है।

क्या है मामला

सलमान के अनुसार जामा मस्जिद के 13वें इमाम अहमद बुखारी मनोज तिवारी से मिल गए हैं। उन्होंने फोटो के साथ कैप्शन लिखा की 500 रुपए के लिए बुखारी बिक गया। दिल्ली में चुनाव की सरगर्मी जारी है, कयास लगाए जा रहे हैं कि मनोज दिल्ली की सीएम उम्मीदवार हो सकते हैं।

I was pleasantly surprised today by Shahi Imam Syed Ahmed Bukhari jis visit to my home to ask after my well being.

#SabkaSaathSabkaVikas pic.twitter.com/Ai3vyPejmF