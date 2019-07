Dainik Bhaskar Jul 02, 2019, 07:01 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. गुजराज में 3,000 करोड़ की लागत से बनाई गई विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा “स्टेच्यू ऑफ यूनिटी” को लेकर इन दिनों अलग ही अफवाह सोशल मीडिया पर उड़ाई जा रही है।

यूजर्स लिख रहे हैं कि सरदार पटेल की मूर्ति को रेनकोट पहना दिया गया है क्योंकि बरसात के चलते मूर्ति लीकेज कर रही है। ऐसे में यह भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि 3 हजार करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी मूर्ति की ऐसी क्वालिटी क्यों?

पीएम मोदी ने पिछले साल किया था अनावरण

क्या वायरल

सरदार पटेल की मूर्ति को पहनाया रेनकोट

पहली बरसात मे ही लीकेज ....

3000 करोड़ में ऐसी क्वालिटी ?

अब चाइना बने सामान की इससे ज्यादा गारंटी नही हो सकती।

क्यों फेक

The viewing gallery of #StatueOfUnity was flooded with water leaking from the roof & front after a spell of rain.



Is the design of a 3,000 Cr statue so ill-thought out that it can’t even prevent this!



As usual - Lofty Promises, Tall Claims But Deplorable Delivery! pic.twitter.com/bf7J1zdhT1