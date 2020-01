Dainik Bhaskar Jan 15, 2020, 04:06 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. कनाडा बेस्ड टीवी कमेंटेटर और लेखक तारिक फतेह द्वारा शेयर किए गए वीडियो का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने दावा किया था कि, पोलियो कार्यकर्ताओं को देखकर पाकिस्तानी मां ने दरवाजा बंद कर लिया और दो महिला कार्यकर्ताओं पर चिल्लाईं कि, मैं कभी भी अपने बच्चों को इन ड्रॉप्स को लेने नहीं दूंगी। एक पाठक ने हमें इस वायरल स्टोरी का स्क्रीनशॉट भेजा। पड़ताल में दावा झूठा निकला।

Thank u for giving ur 2 cents on this but pls first verify the source b4 posting next time. It’s a scene frm my movie”loadwedding”,the polio worker is me & that woman an actress.Through the film we were raising awareness of the issue.Glad 2 see our performances were so convincing https://t.co/ididoJJcxL