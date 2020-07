दैनिक भास्कर Jul 02, 2020, 04:33 PM IST

क्या वायरल : सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है। जिसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने प्रत्येक नागरिक को 2,000 रुपए का फंड दिए जाने की अनुमति दे दी है।

मैसेज के साथ एक लिंक भी है। यूजर्स को लिंक पर क्लिक करके सामने आया फॉर्म भरने को कहा जाता है।

सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट वायरल हो रही हैं



*The Government* has finally approved and have started giving out free _20,000 UGX_ Relief Funds to each citizen😍



Below is how to claim and get yours credit Instantly as I have just did nowhttps://t.co/2q69jnSjr6



*Note* : You can only claim and get credited once and it's all