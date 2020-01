Dainik Bhaskar Jan 17, 2020, 04:44 PM IST

फैक्ट चैक डेस्क. देश भर में सीएए को लेकर हो रहे विरोध के बीच हैदराबाद का एक वीडियो ट्विटर पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ युवक हाथ में लाठियां लेकर शहर की सड़कों पर घूम रहे हैं। हाथ में लाठियां लेकर घूम रहे लोगों को आरएसएस से संबंधित बताया जा रहा है। कुछ राहगीरों ने जब ग्रुप में से एक लड़के से बात की तो उसने खुद को पुलिस बताया। जांच में यह सामने आया कि आरएसएस को लेकर सोशल मीडिया पर किए जा रही बात झूठी है।

हैदराबाद शहर का है वायरल वीडियो

वायरल वीडियो में दिखाया जा रहा है कि एक राहगीर ने लाठी लिए हुए युवक को रोका और पूछा क्या आप पुलिसवाले हो। तो उसने जवाब दिया कि हां हम पुलिस वाले हैं और सिविल में रहते हैं। इस दौरान शख्स लगातार उनसे बदतमीजी करता रहा और वहां से जाने की बात को मानने से इंकार करता रहा।

