Dainik Bhaskar Jan 08, 2019, 12:32 PM IST

गैजेट डेस्क. वॉट्सऐप पर आए दिन कई तरह के फर्जी मैसेज वायरल होते रहते हैं और अब एक बार फिर से एक मैसेज इन दिनों वायरल हो रहा है जिसमें यूजर्स को 'वॉट्सऐप गोल्ड' इंस्टॉल करने को कहा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि वॉट्सऐप गोल्ड इंस्टॉल करते ही आप एक बार में 100 लोगों को फोटो भेज सकते हैं, साथ ही भेजे हुए मैसेज को कभी भी डिलीट कर सकते हैं। हालांकि, ये मैसेज पूरी तरह से फर्जी है और वॉट्सऐप गोल्ड को इंस्टॉल करने पर यूजर का सारा डेटा चोरी हो सकता है।

Don't accept fake, simply delete it!



Warning Users: WhatsApp Gold update is a hoax. We advise not to click on such messages. These are virus and malware which can steal confidential data from your device. #CyberSecurity #WhatsAppGold#Martinelli #WhatsApp pic.twitter.com/XfJrS8flqo