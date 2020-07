दैनिक भास्कर Jul 08, 2020, 06:00 AM IST

क्या वायरल: जेपी नड्‌डा, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, उमा भारती समेत कई भाजपा नेताओं के साथ एक व्यक्ति की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि यह कानपुर में आठ पुलिसवालों की हत्या करने वाला विकास दुबे है।

दावे से जुड़े ट्वीट

Gangster Vikas Dubey BJP k CM aur Ex CM k sath kia kar raha tha ????

Shame on your party that you take gangsters rapist terror accused Tadipar in your party. Shame on you. pic.twitter.com/G8vW5dVwEs