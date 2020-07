दैनिक भास्कर Jul 03, 2020, 01:29 PM IST

क्या वायरल : वॉट्सएप पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें बड़ी संख्या में कौवे लोगों के इर्द-गिर्द मंडरा रहे हैं। कौवों की संख्या इतनी ज्यादा है कि लोग डर के मारे अपनी गाड़ियों से बाहर नहीं निकल रहे। दावा है कि ये वीडियो सऊदी अरब का है।

दावे के साथ वायरल हो रहा मैसेज दैनिक भास्कर के पाठक ने हमारी फैक्ट चेक टीम के वॉट्सएप नंबर पर भेजा।

एक महीने पहले वीडियो के साथ वायरल हुए मैसेज

Crows are not allowing customers to come out of the Super market in Saudi. Is it the beginning of the end of world? 🙏🌹🌹🌹 pic.twitter.com/0gPOKYD3p6