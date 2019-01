Dainik Bhaskar Jan 11, 2019, 06:22 PM IST

नो फेक न्यूज डेस्क. बॉलीवुड के कई कलाकारों ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। मोदी से मिलने वाले कलाकारों में रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, भूमि पेडनेकर, रणबीर कपूर, वरुण धवन, रोहित शेट्टी, करण जौहर, एकता कपूर, विक्की कौशल, राजकुमार राव और सिद्धार्थ मल्होत्रा शामिल रहे। इस मुलाकात के बाद एक फोटो वायरल हो रही है, जिसमें मोदी के साथ इन खड़े इन सभी कलाकारों के सिर पर 'जय श्री राम' लिखी चुनरी पहने और लाल टीका लगाए दिख रहे हैं।

क्या है सच्चाई?

दरअसल, गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बॉलीवुड के कलाकारों ने मुलाकात की। इस दौरान मोदी और कलाकारों के बीच राष्ट्र निर्माण में फिल्मों के योगदान को लेकर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद की सेल्फी प्रधानमंत्री मोदी समेत कई कलाकारों ने अपने सोशल अकाउंट पर शेयर की थी।

करण ने शेयर कीं तस्वीरें

फिल्म निर्माता करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर मोदी से मुलाकात की तस्वीरें शेयर कीं। करण ने लिखा कि राष्ट्र निर्माण की दिशा में फिल्म इंडस्ट्री सकारात्मक योगदान दे सकती हैं। यह मुलाकात हमारे लिए एक असाधारण उपलब्धि है।

Thank u Hon’ble PM @narendramodi . All of us who had the incredible opportunity to interact with u today represent the world’s largest film industry & together we would love to inspire & ignite positive changes towards a transformative India. pic.twitter.com/7h99wifTph

फिल्म निर्माताओं से मिले थे मोदी

दिसंबर में फिल्म निर्माता भी प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे। तब उन्होंने मौजूदा वक्त में फिल्म इंडस्ट्री की चुनौतियों का जिक्र किया था। इसके साथ ही सरकार से मूवी टिकटों पर जीएसटी की दर घटाने की मांग की थी। लेकिन ये मुलाकात विवादों में घिर गई थी, क्योंकि उस प्रतिनिधिमंडल में कोई महिला शामिल नहीं थी। सोशल मीडिया पर इसकी आलोचना हुई थी।

Had an extensive and fruitful interaction with a delegation from the film and entertainment industry.



The delegation spoke about the strides being made by the film and entertainment industry, and gave valuable inputs relating to GST for their sector. https://t.co/ulQMtxTJQj pic.twitter.com/n4Dn38EJLr