नो फेक न्यूज डेस्क. अक्सर राहुल गांधी और उनके परिवार के हिंदू होने पर सवाल खड़े होते रहे हैं और अब ऐसी ही एक पोस्ट इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस फोटो में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, राहुल गांधी किसी की अंतिम यात्रा में कलमा पढ़ते नजर आ रहे हैं। लोग दावा कर रहे हैं कि ये पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अंतिम यात्रा है और इस यात्रा में राहुल, राजीव कलमा पढ़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि राहुल, राजीव कलमा पढ़ रहे हैं और फिर भी खुदको जनेऊधारी हिंदू कहते हैं।



क्या है वायरल फोटो में?

वायरल फोटो में राजीव गांधी और राहुल गांधी कलमा पढ़ते नजर आ रहे हैं। इस फोटो में उनके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव भी दिख रहे हैं। फोटो को शेयर करते हुए लिख रहे हैं, "इंदिरा की लाश के सामने राहुल और राजीव गांधी कलमा पढ़ रहे हैं। फिर भी हमारे देश के लोगों को लगता है कि ये लोग ब्राह्मण हैं।"

Rajiv and Rahul Gandhi reciting the kalma in the Namaz i Janaaza of Indira Gandhi and they claim that they are Janeudhaari Hindu Brahmin by descent. Open your eyes you HINDUS pic.twitter.com/XzwdqJDdpa