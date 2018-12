Dainik Bhaskar Dec 27, 2018, 04:13 PM IST

नो फेक न्यूज डेस्क. वॉट्सऐप पर इन दिनों एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि तुर्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक डाक टिकट जारी किया है। इसके साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि तुर्की ने उन्हें दुनिया का सबसे महान नेता होने के नाते ये सम्मान दिया है।



क्या है वायरल मैसेज में?

पड़ताल : क्यों झूठा है ये दावा?

President Erdoğan presented a special edition stamp collection of all the leaders attending the #G20AntalyaSummit https://t.co/3LHjkJHIGs