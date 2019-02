नो फेक न्यूज डेस्क. पुलवामा हमले के 12 दिन बाद मंगलवार तड़के 3:30 बजे भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। वायुसेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में घुसकर बालाकोट, चकोटी और मुजफ्फराबाद स्थित जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर हवाई हमले किए। इन हमलों के सोशल मीडिया पर दो वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिन्हें भारत की ओर से पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक का बताया जा रहा है। इन वीडियो को वॉट्सऐप, ट्विटर और फेसबुक पर जमकर शेयर किया जा रहा है।



हालांकि, अभी तक सरकार या वायुसेना की तरफ से इन हमलों का कोई भी वीडियो जारी नहीं किया गया है और सोशल मीडिया पर जो दो वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो दोनों ही पूरी तरह से फर्जी हैं। इनमें से एक वीडियो पाकिस्तान की एयर फोर्स का ही है जबकि दूसरा वीडियो एक वीडियो गेम का है।



पहला वीडियो पाकिस्तानी एयर फोर्स का

Enjoy the video of how's it done. #IAF 🇮🇳 pic.twitter.com/rNyrKtWJN0



भारतीय वायुसेना के हवाई हमले के बाद से ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो में एक लड़ाकू विमान दिख रहा है। इसके साथ ही विमान से तेज रोशनी निकलती दिख रही है, जिससे लग रहा है कि विमान से बम गिर रहे हैं। पर सच तो ये है कि वीडियो पाकिस्तानी एयर फोर्स का ही है। दरअसल, सितंबर 2016 में उरी में हमला हुआ था, तब भारत-पाकिस्तान के बीच रिश्ते फिर बिगड़ गए थे। जिसके बाद पाकिस्तान की वायुसेना ने भारतीय सेना की ओर से किसी जवाबी हमले की आशंका को देखते हुए इस्लामाबाद में लड़ाकू विमानों की प्रैक्टिस की गई थी। यही वीडियो 23 सितंबर 2016 को यूट्यूब पर भी अपलोड किया गया था।

दूसरा वीडियो एक वीडियो गेम का

Extremely proud of our #IndianAirForce. Salutes to the brave pilots of IAF🇮🇳 pic.twitter.com/JJHGT3iBS7