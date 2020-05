दैनिक भास्कर May 03, 2020, 01:37 PM IST

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कोरोनावायरस से उबर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बोरिस आगामी सोमवार से ऑफिस आना शुरू कर देंगे। ऐसे में पीएम के नाम से सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है। वायरल किए जा रहे इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि, उबरने के बाद कुछ पत्रकार बोरिस से मिलने पहुंचे, जहां वे एक बेहद मामूली घर में रहते हैं।

क्या हो रहा वायरल

लगातार अलग-अलग यूजर इस वीडियो को पोस्ट कर एक मैसेज भी शेयर कर रहे हैं। मैसेज के मुताबिक, बोरिस जॉनसन के ठीक होने के बाद पत्रकार उनसे मिलने पहुंचे। इसपर बोरिस बिगड़े हुए बालों के साथ बहुत ही साधारण कपड़ों में, लेकिन मुस्कान के साथ एक ट्रे में सभी के लिए चाय लेकर आए। उनका घर त्यागे हुए मिलिटरी हट जैसा है, जिसमें पुरानी ईटें लगी हुईं हैं।

Some reporters visited the British PM, #BorisJohnson who had recovered from #COVID19!



His present home is like an abandoned military hut with old red brick walls. Since his living room was too small, he served them tea outside, met them with disheveled hair and casual clothes. pic.twitter.com/avtCKrbFA0