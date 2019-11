Dainik Bhaskar Nov 28, 2019, 10:41 AM IST

फैक्ट चेक डेस्क. शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे गुरुवार को महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। इसी बीच शिवसेना का एक नया लोगो भी वायरल किया जा रहा है। इसमें शिवसेना का चुनाव चिन्ह तीर-धनुष के साथ उद्धव ठाकरे की फोटो लगी है जो हरे रंग में रंगी है। दैनिक भास्कर मोबाइल ऐप के

एक पाठक ने हमें यह वायरल इमेज पुष्टि के लिए भेजी। पड़ताल में पता चला कि वायरल इमेज फर्जी है। यूजर्स इसे शिवसेना का सेक्युलर (धर्मनिरपेक्ष) लोगो बता रहे हैं।

क्या वायरल

New logo for future Campaign.

RT and support New secular ShivSena.@rautsanjay61 @Dev_Fadnavis pic.twitter.com/xu30WYaHvG