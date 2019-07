Dainik Bhaskar Jul 28, 2019, 01:02 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. पिछले कई दिनों सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज वायरल की जा रही हैं। इसमें एक फोटो में पुलिस और कुछ आरोपी नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी फोटो में हथियार रखे हैं। सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि यह हथियार बिजनौर के मदरसे में मिले। दैनिक भास्कर प्लस ऐप के एक पाठक ने हमें इस खबर की सत्यता जांचने की अपील की। पड़ताल में पता चला कि यह खबर तो सही है लेकिन इनके साथ में वायरल की जा रही एक फोटो का इस घटनाक्रम से कोई लेना-देना नहीं।

क्या वायरल

The illegal weapons & arms were stored in medicine boxes inside the Madrasa in Uttar Pradesh.The Madrasa superintendent named Sajid was arrested along with five others and was sent to jail, Police confirmed. pic.twitter.com/BLlgUtJyIT