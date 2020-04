दैनिक भास्कर Apr 30, 2020, 11:00 AM IST

दुनियाभर में कोरोनावायरस का कहर जारी है। अभी तक कोई भी देश इस घातक वायरस की दवा नहीं खोज कर पाया है। ऐसे में हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन दवा का नाम सुनने में आया था। कहा जा रहा था कि, मलेरिया के इलाज में काम आने वाली यह दवा कोरोना का इलाज कर सकती है। अमेरिका ने भी भारत से हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन दवा भेजने की मांग की थी। इसके बाद से सोशल मीडिया पर राष्ट्रगान का वीडियो वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि, दवा भेजने पर अमेरिका के छात्रों ने भारत के सम्मान में यह वीडियो बनाया है।

क्या हो रहा वायरल

दावा किया जा रहा है कि, अमेरिकी छात्र भारत का राष्ट्रगान प्रस्तुत कर रहे हैं। वीडियो के जरिए छात्र भारत के हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन भेजने पर शुक्रिया कर रहे हैं।

Put together by USA students to Thank India for supply of Hydroxichloriquin🙏👍👌 only if tabligis understand this.