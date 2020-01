Dainik Bhaskar Jan 10, 2020, 06:38 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. एक मुस्लिम महिला द्वारा लोहे का चाबुक घुमाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। दावा है कि, देश की मुसलमान बस्तियों में जिहाद की जोरदार तैयारी चल रही है, और सोशल मीडिया पर विक्टिम बने हुए हैं। एक पाठक ने हमें यह वायरल क्लिप पुष्टि के लिए भेजी। पड़ताल में सोशल मीडिया का दावा झूठा निकला।

क्या वायरल

क्या है सच्चाई

No, this is one of the Arena of teaching the ancient art of self defense, Silambam. As per the sign board in that video, it is one of the school named, Mohammed Ali Silambam school.

यह तमिलनाडु के सिलंबय नामक प्राचीन आत्म-रक्षा कला को सिखाने वाली स्कूल है।