क्या वायरल: बीसीसी न्यूज के मुताबिक कराची प्लैन क्रैश में पाक क्रिकेटर यासिर शाह की मौत, अल्लाह उन्हें जन्नत बख्शे

सच्चाई: शुक्रवार को कराची हादसे में यासिर शाह नाम के किसी शख्स की मौत नहीं हुई, खुर क्रिकेटर ने अपनी सलामती का ट्वीट किया

May 23, 2020

शुक्रवार को कराची के रिहाइशी इलाके जिन्ना गार्डन इलाके में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के प्लेन क्रैश हादसे में 97 लोगों की मौत कन्फर्म हो चुकी है। पीआईए की फ्लाइट पीके 8303 लाहौर से कराची आ रही थी। एयरपोर्ट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर और लैंडिंग से चंद मिनट पहले प्लेन में आग लग गई और वह जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही क्रैश हो गया।

प्लेन में 91 यात्री और 8 क्रू मेंबर में सवार थे। हादसे के बाद सोशल मीडिया पर मरने वालों की सूची और झूठी खबरें भी वायरल होने लगीं। ऐसी ही एक खबर में पाकिस्तान और भारत में यह खबर फैला कि पाकिस्तानी क्रिकेटर यासिर शाह की भी इस हादसे में मौत हो गई है। लेकिन अब क्रिकेटर ने खुद ट्वीट करके अपनी सलामती की खबर दी है।

कौन हैं यासिर शाह?

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्पिन गेंदबाज यासिर शाह ने तीनों फॉर्मेट्स खेलते हैं। पिछले साल विश्व कप 2019 में इंग्लैंड से मुकाबले के बाद से वे वनडे से बाहर हैं। हालांकि 34 वर्षीय गेंदबाज अभी भी टेस्ट टीम का हिस्सा हैं। उन्होंने 39 टेस्ट, 25 वनडे 2 टी20 मुकाबले खेले हैं। उन्होंने टेस्ट में 213 विकेट्स चटकाए हैं।



क्या वायरल

कराची हादसे के बाद सोशल मीडिया पर ऐसे ट्वीट और पोस्ट वायरल हुए।मुमताज स्किम्स नाम के ट्वविटर हैंडल से फोटो के साथ यासिर की मौत की खबर वायरल हुई। इसमें बीसीसी न्यूज का हवाला भी दिया गया।

#SADNEWS #Pakistani Test Cricketer Yasir Shah Died in Plane Crush #Karachi..

According to BCC news #YasirShah shah was in the plane when this incident was happend😣

May Almighty Allah give him heighest rank in jannah pic.twitter.com/juIeW0JT9i — Mumtaz skims (@SkimsMumtaz) May 22, 2020

सैयद सजाद मंजूर नाम के यूजर ने कहा, तुम हमें छोड़ गए। अल्लाह तुम पर रहम करे। दुनिया तुम्हारी गुगली को मिस करेगी।

Ahhh #yasirshah you left us torned



May Allah (swt) have mercy on you



The world will miss the spin googly. — Syed Sajad Manzoor (@syedrome) May 22, 2020

शब्बीर आरजू नाम के यूजर ने यासिर को अपना पसंदीदा बॉलर बताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दे डाली।

Death of #YasirShah one of the greatest spinner of present era in a plane crash at Karach Pakistan is deeply saddened. We ll miss you @YasirShah.you were one of my most favourite bowler of all time. May Allah grant you higher place on jamnah — ShabirArzoo (@ShabirArzoo5) May 22, 2020

फेसबुक पर भी यासिर की मौत की पोस्ट वायरल हुई।

फैक्ट चेक पड़ताल

- यासिर की मौत की खबर की पड़ताल करने के लिए हमने जब पैसेंजर की लिस्ट देखी तो उसमें शाह सरनेम से सिर्फ एक यात्री पेज नंबर 2 पर नजर आया, लेकिन उसका नाम सैयद दानिश शाह है, न कि यासिर शाह।

कराची प्लैन क्रैश हादसे का शिकार यात्रियों की लिस्ट का पेज-1

कराची प्लैन क्रैश हादसे का शिकार यात्रियों की लिस्ट का पेज-2

- जब खबर बहुत वायरल हुई तो देर रात यासिर ने खुद ट्वीट करके कहा कि, अल्लाह के करम से वे ठीक हैं और सही सलामत घर पर हैं। उन्होंने कहा कि मैं दुआ करता हूं कि हादसे में मरे लोगों को जन्नत नसीब हो।'

यासिर ने देर रात खुद ट्वीट करके कहा कि वे सलामत हैं।

निष्कर्ष

: कराची प्लेन हादसे में पाक स्पिनर यासिर शाह की मौत की खबर अफवाह है। यासिर के घर तीन पहले ही बेटी पैदा हुई है और वे उसी के साथ परिवार की देखभाल कर रहे हैं।