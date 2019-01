Dainik Bhaskar Jan 28, 2019, 06:25 PM IST

वायरल पोस्ट में कहा जा रहा है कि अमेरिकी डीएनए विशेषज्ञ ने इस बात का दावा किया है

डीएनए विशेषज्ञ का नाम मार्टिन सिजो बताया गया है, जबकि वहां ऐसा कोई विशेषज्ञ है ही नहीं

नो फेक न्यूज डेस्क. सोशल मीडिया पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर इन दिनों अजीबो-गरीब दावा किया जा रहा है। दरअसल, अखबार की एक कटिंग इन दिनों वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा राहुल गांधी, राजीव गांधी के बेटे ही नहीं है। इस कटिंग में अमेरिकी डीएनए विशेषज्ञ मार्टिन सिजो के हवाले से इस खबर को लिखा गया है। दावा किया गया है कि मार्टिन सिजो के पास राजीव गांधी और राहुल गांधी के डीएनए हैं, जो अलग-अलग हैं।

हालांकि, हमारी पड़ताल में सामने आया कि सोशल मीडिया पर जो दावा किया जा रहा है, वो गलत और झूठा है। पोस्ट में जिस डीएनए विशेषज्ञ मार्टिन सिजो का नाम लिया जा रहा है, उस नाम का कोई भी एक्सपर्ट नहीं मिला।





क्या है वायरल पोस्ट में?

वायरल पोस्ट किसी अखबार या न्यूज वेबसाइट की कटिंग की तरह दिखाई दे रही है। इस कटिंग में दिख रही खबर की हेडलाइन है, "अमेरिकी डीएनए विशेषज्ञ का दावा, राजीव गांधी के बेटे नहीं हैं राहुल।"

इस खबर के मुताबिक, अमेरिकी डीएनए विशेषज्ञ डॉ. मार्टिन सिजो के पास राजीव गांधी और राहुल गांधी दोनों का डीएनए है, लेकिन दोनों ही डीएनए अलग-अलग हैं और आपस में मैच नहीं होते। खबर में लिखा है कि, डॉ. मार्टिन के पास इस बात के सबूत भी हैं और वो भारत आकर सबूत देने को भी तैयार हैं।





तुम EVM EVM खेल रहे और यहाँ तो

DNA भी हैक निकला😁



डॉ मार्टिन का दावा है राजीव गांधी और राहुल गांधी DNA आपस मे मैच नही होता



ध्यान दिजिए डॉ साहब ने प्रियंका पर ये दावा नही किया



डॉ साहब भारत आकर प्रेस कांफ्रेंस को तैयार है



सिब्बल जी कृपया संज्ञान ले 😁 pic.twitter.com/YsMSB5V7Ai — 🌟 Prakash Singh बब्बर 🐯 (@Prakash_hindus) January 23, 2019

@realDonaldTrump @XiJinping0615 @VladimirPutin24 @PMpakistan2018

American DNA specialist proved that Rahul Gandhi DNA doesn't match his father late PM Rajiv Gandhi ...

Then who is his father ??

Sonia Gandhi must reply !!! pic.twitter.com/ZYsghsUjvp — Jago Bharat Jago (@germanhitechhe1) January 24, 2019

Rahul Gandhi DNA not matched to Rajeev Gandhi..Kapil Sibble please check it by NIA pic.twitter.com/u22RHN3FZo — shailesh Kumar singh (@shailes00387862) January 25, 2019

Forget EVM here DNA got hacked.. Rahul Gandhi and Rajiv Gandhi DNA don't match says DNA expert Dr Martin Sison in US

Is this the reason why Sonia refused DNA test of RaGa after Rajiv assassination..??

🤔🤣🤔🤣🤔🤣🤔🤣🤔 pic.twitter.com/FnoAGL5RxG — Mehta Sanjay Chibber 🇮🇳 #JaiHind (@SanjayM22502793) January 23, 2019

पड़ताल : तीन कारण, क्यों झूठा है ये दावा?

पहला कारण : जब हमने इस वायरल पोस्ट में किए गए दावे की सच्चाई जानने के लिए कुछ की-वर्ड्स निकालकर गूगल पर सर्च किए तो हमें कहीं भी ऐसी कोई न्यूज वेबसाइट या रिपोर्ट नहीं मिली, जिसमें इस दावे की सच्चाई साबित हो सके।

जब हमने इस वायरल पोस्ट में किए गए दावे की सच्चाई जानने के लिए कुछ की-वर्ड्स निकालकर गूगल पर सर्च किए तो हमें कहीं भी ऐसी कोई न्यूज वेबसाइट या रिपोर्ट नहीं मिली, जिसमें इस दावे की सच्चाई साबित हो सके। दूसरा कारण : इसके बाद जब हमने डॉ. मार्टिन सिजो के बारे में गूगल पर सर्च किया तो उनके बारे में भी हमें कोई जानकारी नहीं मिली। अगर मार्टिन सिजो इतने बड़े डीएनए एक्सपर्ट होते और इतना बड़ा दावा करते तो गूगल पर उनके बारे में जानकारी जरूर होती।

28 साल पहले हुई थी राजीव गांधी की हत्या

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 में तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में हुए एक बम विस्फोट में हुई थी। दरअसल, राजीव गांधी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे तभी श्रीलंका के उग्रवादी संगठन लिट्टे से संबंधित एक महिला उनके पैर छुने आई और बम धमाका हो गया, जिसमें राजीव गांधी की मौत हो गई। माना जाता है कि महिला मानव बम बनकर आई थी।

क्या होता है डीएनए टेस्ट?

1953 में जेम्स वॉट्सन और फ्रांसिस क्रिक नाम के दो वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें 1962 में नोबल प्राइज भी मिला था। डीएनए के जरिए किसी भी व्यक्ति के पूर्वजों के बारे में पता लगाने के अलावा उसकी बीमारी के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। डीएनए टेस्ट जेनेटिक टेस्टिंग के अंदर आता है, जिसमें हमारी जीन की जांच की जाती है।