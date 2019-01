Dainik Bhaskar Jan 03, 2019, 04:14 PM IST

नो फेक न्यूज डेस्क. फ्रांस के साथ हुई राफेल डील को लेकर बुधवार को लोकसभा में चर्चा भी हुई और हंगामा भी। चर्चा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और वित्त मंत्री अरुण जेटली के बीच नोंक-झोंक भी हुई। संसद में राहुल ने गोवा के एक मंत्री का कथित ऑडियो टेप सुनाना चाहते थे, लेकिन जब लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने उनसे इस टेप की प्रामाणिकता की गारंटी लेने को कहा तो राहुल ने इससे मना कर दिया। संसद में हुए इस वाकये के बाद अब सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि अरुण जेटली के कहने पर सुमित्रा महाजन ने राहुल को टेप चलाने की इजाजत नहीं दी।

सोशल मीडिया पर क्या दावा किया जा रहा है?

सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि स्पीकर सुमित्रा महाजन ने राहुल गांधी को ऑडियो टेप चलाने की इजाजत नहीं दी। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि जब राहुल ने ऑडियो टेप चलाने की इजाजत मांगी तो स्पीकर सुमित्रा ने अरुण जेटली से पूछा, लेकिन जेटली ने मना कर दिया जिसके बाद स्पीकर ने भी मना कर दिया।



पड़ताल : क्यों झूठा है ये दावा?

गोवा के मंत्री ने इस टेप को फर्जी बताया, पर्रिकर ने भी ऐसा ही कहा

Goa Min Vishwajit P Rane: The audio tape is doctored. Congress has stooped to such a low level to doctor a tape to create miscommunication b/w cabinet&CM. Mr Parrikar has never made any reference to Rafale or any documents. Have asked him for a criminal investigation into this. pic.twitter.com/pEA6L1SiTx

The audio clip released by the congress party is a desperate attempt to fabricate facts after their lies were exposed by the recent Supreme Court verdict on Rafale. No such discussion ever came up during Cabinet or any other meeting.