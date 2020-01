Dainik Bhaskar Jan 14, 2020, 06:50 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल किया जा रहा है। इसमें व्हील डिटर्जेंट पाउडर के पैकेट की फोटो है, जिस पर लिखा है कि 18002127755 नंबर पर मिस्ड कॉल दें और जियो का 1जीबी डाटा फ्री में पाएं। यूजर्स लिख रहे हैं कि, सीएए/ एनआरसी पर समर्थन जुटाने के लिए यह नंबर बीजेपी द्वारा जारी किया गया है। इस नंबर पर मिसकॉल करते ही आप सीएए के समर्थन में आ जाएंगे। एक पाठक ने हमें यह वायरल पोस्ट पुष्टि के लिए भेजी। पड़ताल में दावा झूठा निकला।

क्या वायरल

BJP is using new propaganda to get missedcalls for favouring NRC CAA by using a detergent pack "WHEEL SURF" it's written just by giving missed call on this no. 18002127755 you will get a free 1 GB JIO DATA.@UmarKhalidJNU #AGAINSTCAA#AGAINSTNRC pic.twitter.com/d6jYzGeoNC