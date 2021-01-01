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  • Gold Is Being Sold Below The Record Price Of 7 Thousand Rupees, You Can Invest In It

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अजय केडिया के इन्वेस्टमेंट टिप्स:रिकॉर्ड भाव से 7 हजार रुपए नीचे बिक रहा सोना, कर सकते हैं इसमें निवेश

4 घंटे पहले
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  • पिछले साल की तरह इस साल भी कायम रहेगी सोने की चमक

सोने एक ऐसा एसेट क्लास है, जिसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। बीते साल भी वैश्विक अनिश्चितता के बीच यह सबसे अधिक रिटर्न देने वाले एसेट में से एक था। सोना अकेला ऐसा एसेट है, जो संकट के वक्त भी महंगाई को मात देने की ताकत रखता है।

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलरी एसोसिएशन (आईबीजेए) के आंकड़े बताते हैं कि 31 दिसंबर 2019 को घरेलू बाजार में सोने का भाव 39,240 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो कि पिछले साल सात अगस्त को 43 प्रतिशत बढ़ कर 56,126 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने ने पिछले साल पहली बार 2,000 डॉलर प्रति आउंस का मनोवैज्ञानिक स्तर तोड़ा और अगस्त में 2,075 डॉलर प्रति आउंस की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। हालांकि, इसके बाद इक्विटी में आई रैली और वैक्सीन की खबराें से सोने की कीमत में नरमी आई है। इस समय हाजिर बाजार में सोने के भाव 49 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए हैं।

यानी दाम रिकॉर्ड कीमत से करीब 7 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम या 13 फीसदी नीचे आ चुकी हैं। कीमतों में आई यह कमी सोने में निवेश का एक अच्छा अवसर प्रदान कर रही है, खासकर तब जब शेयर बाजार गिरावट के दौर से गुजर रहा है। वैश्विक स्थितियां अभी भी पूरी तरह सोने के पक्ष में हैं और इस साल सोना अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ सकता है। इसलिए यह समय सोने में निवेश के लिए सबसे बेहतर है।
इस साल भी सोना बना रहेगा रिकॉर्ड स्तर पर.. यह हैं प्रमुख कारण..

  • कोरोना जाने में समय: भले वैक्सीनेशन का काम शुरू चुका है। फिर भी सभी लोगों तक टीका पहुंचने में कम से कम एक साल का समय लगेगा। इसलिए अभी सोने की कीमतें ऊंची बनी रहेंगी।
  • वैश्विक आर्थिक हालात: कई देशों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। यूके कोरोना के नए स्ट्रेन के केंद्र के रूप में उभरा है। इससे अर्थव्यवस्थाओं की रिकवरी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं।
  • डॉलर की कमजोरी: उभरती इकोनॉमी में डॉलर का प्रवाह अधिक है। इससे शॉर्ट टर्म में डॉलर की कीमत में कमजोरी आ सकती है। यह सोने की कीमत को ऊंचे स्तर पर बनाए रखने में मदद करेगा।
  • अमेरिका चीन दबाव: पिछले कुछ साल से अमेरिका-चीन के बीच रिश्तों में तनाव चल रहा है। बाइडेन ने भी चीन पर सख्त रुख दिखाया है। दोनों देशों के बीच तनाव जारी रहा तो सोने की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी रह सकती हैं।
  • महंगाई का बढ़ना: अमेरिका लगातार डॉलर छाप रहा है। अन्य देश भी अर्थव्यवस्थाओं में तेजी लाने के लिए कदम उठा रहे हैं। इससे महंगाई बढ़ेगी। महंगाई सोने के अनुकूल है। ऐसे में इसकी कीमतों में तेजी दिख सकती है।
  • ब्याज दरें कम रहना: अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने 2023 तक ब्याज दरें शून्य के आसपास बने रहने के संकेत दिए हैं। ब्याज दरें कम रहने पर सोने में निवेश बढ़ता है। इससे कीमतों में तेजी का रुख बना रह सकता है।

इन चार तरीकों से कर सकते हैं सोने में निवेश

सोने में निवेश करना आसान हो गया है। फिजिकल गोल्ड खरीदने के अलावा डिजिटल गोल्ड के भी विकल्प उभरकर सामने आए हैं...

  • फिजिकल गोल्ड: गोल्ड ज्वैलरी सोने में निवेश का सबसे पुराना तरीका है। हॉलमार्क वाले सोने में शुद्धता को लेकर संदेह खत्म हो जाता है। सोने की छड़ या सिक्कों में अधिक शुद्धता मिलती है।
  • गोल्ड ईटीएफ: गोल्ड ईटीएफ के जरिए भी सोने में निवेश किया जा सकता है। इसके लिए डीमैट अकाउंट आवश्यक है। कम से कम एक ग्राम सोना खरीदा जा सकता है। इसे घर बैठे ही बेच सकते हैं।
  • गोल्ड फंड्स: ऑनलाइन गोल्ड में निवेश करने का एक और तरीका म्यूचुअल फंड्स भी हैं। इसमें आप न्यूनतम 1000 रुपए का निवेश कर सकते हैं। तमाम कंपनियां गोल्ड फंड्स चलाती हैं। इनमें ऑनलाइन निवेश हो सकता है।
  • सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड: सरकार ने इस स्कीम को सोने की फिजिकल मांग कम करने के लिए लॉन्च किया था। इसमें सोने की कीमत में होने वाली वृद्धि के साथ सालाना 2.5 फीसदी ब्याज भी मिलता है।

इन्वेस्टमेंट अलर्ट: सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2020-21 की 11वीं सीरीज एक फरवरी 2020 से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रही है। यह 5 फरवरी को बंद होगी। इश्यू प्राइस 4,912 रुपए प्रति ग्राम है। ऑनलाइन खरीदने पर प्रति ग्राम 50 रुपए की छूट मिलेगी।

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