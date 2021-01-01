पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Opinion
  • Opinion By Monika Shergill: Indian Viewers Are Eager For Global Stories

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मोनिका शेरगिल का कॉलम:भारतीय दर्शकों में मनोरंजन की जबरदस्त चाहत, यहां वैश्विक कहानियों के प्रति उत्सुक रहते हैं लोग

2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
मोनिका शेरगिल, वाइस प्रेसिडेंट-कंटेंट, नेटफ्लिक्स इंडिया - Dainik Bhaskar
मोनिका शेरगिल, वाइस प्रेसिडेंट-कंटेंट, नेटफ्लिक्स इंडिया

साल 2020 चुनौतीपूर्ण रहा है। यह भावनाओं और अनुभूतियों में कभी उत्साह तो कभी हताशा का वर्ष रहा। बीते साल हमारा हंसने का मन किया, रोने का भी और हमें एडवेंचर पर जाने की और घूमने की भी इच्छा हुई। लेकिन इन सबके बीच एक चीज, जिसके सहारे हमारा समय कुछ अच्छा बीता, वह थी कहानियां। उनका आनंद हमने कभी अकेले तो कभी परिवार और दोस्तों के साथ उठाया।

2020 में दर्शकों ने जिन कहानियों का लुत्फ उठाया, उनके बारे में दो चीजों ने मुझे चकित किया। पहली, नेटफ्लिक्स की लोकप्रिय स्पेनिश सीरीज मनी हाइस्ट भारत में 170 दिनों तक टॉप-10 में बनी रही, यानी लगभग आधा साल। और दूसरा, भारत में कोरिया में बनी कहानियां देखने में 2019 के मुकाबले 2020 में 370 फीसदी से अधिक वृद्धि हुई। यह भारत में मनोरंजन की जबरदस्त चाहत ही तो है! इससे यह भी पता चलता है कि भारतीय दर्शक विभिन्न भाषाओं में दुनिया के अलग-अलग हिस्सों की कहानियों के प्रति कितने उत्सुक हैं।

कहानियां सार्वलौकिक होती हैं। ब्राजील हो या टोक्यो, किसी शिशु के जन्म लेने की कहानी हममें एक समान खुशी की भावना जगाएगी। इसी प्रकार किसी स्कूल में एक बच्चे के साथ हुई कोई मजेदार घटना वैसी ही फनी होगी, चाहे वो कहानी हिंदी में बताई जाए या फिर जापानी में। सच्चाई से कही हुई कहानी हंसी, आनंद, पीड़ा या शोक की जो भावना पैदा करती है, वह हर कोई महसूस करता है, चाहे वह किसी भी भाषा में बात करता हो।

स्ट्रीमिंग सेवाओं के साथ विशेष लाभ यह है कि वे वैश्विक मनोरंजन को वास्तविक बनाने के लिए तकनीक का प्रयोग करती हैं। दर्शकों के पास कब देखें, क्या देखें और किस उपकरण पर देखें, इन सभी का विकल्प होता है। विभिन्न फॉर्मेट और शैलियों में कही गई कहानियों को एक ही दिन पूरे विश्व में उपलब्ध कराया जाता है। बेहतरीन गुणवत्ता के सब-टाइटल्स और डबिंग के प्रयोग से दर्शक उन कहानियों की खोज करते हैं और पसंद करते हैं, जिनकी रचना दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में, अलग-अलग भाषाओं में की गई है।

क्रिस हेम्सवर्थ अभिनीत एक्सट्रैक्शन और विश्व स्तर पर लोकप्रिय सीरीज, स्ट्रेंजर थिंग्स अंग्रेजी फिल्मों और सीरीज के कुछ उदाहरण हैं, जिन्हें भारत में हिंदी भाषा में काफी पसंद किया गया। सब-टाइटल्स और डबिंग से न केवल भारत में अंतरराष्ट्रीय कहानियों को अपनी पसंदीदा भाषा में देखने की क्षमता हासिल हुई है, बल्कि भारतीय कहानियों का पूरे विश्व में देखा जाना भी संभव हुआ है। पहली बार निर्देशन में कदम रखने वाले हनी त्रेहान ने हाल में एक चर्चा के दौरान बताया कि उनकी फिल्म रिलीज होने के बाद सबसे पहले प्राप्त होने वाले प्रशंसा का संदेश भारत से नहीं, बल्कि सऊदी अरब से था।

हम मनोरंजन के स्वर्ण युग में हैं जिससे भारतीय कहानियों और कथावाचकों में ज्यादा निवेश हो रहा है। सब-टाइटल्स और डबिंग के कारण वैश्विक भाषाओं में बनी कहानियों को समझना आसान हो गया है। यही वजह है कि हर कोने से नए और अनुभवी वाचकों और रचनाकारों के सामने अपनी मनपसंद विषयवस्तु पर तथा भाषा में कहानियों को जीवंत करने का अवसर उत्पन्न हो रहा है। मनोरंजन के इस स्वर्ण युग के हिस्से के तौर पर पोस्ट-प्रोडक्शन अवसरों में, विशेषकर कहानी डबिंग और सब-टाइटलिंग से जुड़े लोगों के लिए तेज वृद्धि हुई है।

ध्वनि कलाकारों, डबिंग और सब-टाइटलिंग विशेषज्ञों, भाषा विशेषज्ञों, लेखकों, डबिंग सुपरवाइजरों और डबिंग निर्देशकों की नई भूमिका पैदा हुई है और उनकी मांग बढ़ रही है। हम कहानियों की 30 से अधिक भाषाओं में सब-टाइटल और डबिंग तैयार करते हैं और सबसे सार्थक तरीके से विभिन्न भाषाओं में कहानियों को अनूदित करने के लिए स्थानीय, विश्वसनीय सहयोगियों के साथ मिलकर काम करते हैं। क्योंकि आज यह पहले से कहीं ज्यादा सच है कि अच्छी कहानियां कहीं से भी आ सकती हैं और हर जगह पसंद की जा सकती हैं।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser