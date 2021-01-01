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पं. विजयशंकर मेहता का कॉलम:भगवान को ढूंढने इधर-उधर न भागें, बस; परिवार में हर सदस्य के साथ रहने का प्रयोग करिए ईश्वर मिल जाएगा

2 घंटे पहले
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पं. विजयशंकर मेहता - Dainik Bhaskar
पं. विजयशंकर मेहता

जो परिवार के सदस्यों के साथ रहने में राजी न हो, वह स्वयं के साथ भी नहीं रह पाएगा। और, जो जिंदगी में खुद के साथ रहने की तैयारी भी न कर पाए, वह कभी भगवान के साथ तो रह ही नहीं सकता। इसीलिए हमारे संतों ने कहा है कि परिवार में परमात्मा आसानी से मिल जाता है, क्योंकि यहां रहने का सही तरीका होता है सभी सदस्यों से सहमत होकर, समर्थन देते हुए, सहयोग करते हुए साथ रहना। यहां ‘साथ’ शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है।

परिवार के प्रति कई बार हम सहमत तो हो जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि बाकी सबको समर्थन भी दे दें। परिवार में अनेक सदस्य चाहते हैं कि आप उनका समर्थन करें। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। सहमति और समर्थन के बाद सहयोग भी जरूरी है और ये तीनों दे दें तो भी सदस्यों को यह महसूस होता रहता है कि यह दिल से हमारे साथ है भी या सिर्फ औपचारिकता निभा रहा है।

परिवार में साथ निभाना बड़ा महत्वपूर्ण है। जिस दिन परिवार के बाकी सदस्यों का सचमुच साथ निभाते हैं, उस दिन आपका अहंकार गिरता है और जैसे ही अहंकार गिरता है, पहला प्रवेश परमात्मा का होता है। तो भगवान को ढूंढने के लिए इधर-उधर न भागें। बस, परिवार में हर सदस्य के साथ रहने का प्रयोग करते रहिए। ईश्वर घर में ही मिल जाएगा।

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