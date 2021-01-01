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एन. रघुरामन का कॉलम:हर ‘निवेश’ हमेशा ‘सीधे’ लाभ के लिए नहीं होता, राष्ट्र निर्माण भी हो प्राथमिकता

3 घंटे पहले
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एन. रघुरामन, मैनेजमेंट गुरु। - Dainik Bhaskar
एन. रघुरामन, मैनेजमेंट गुरु।

बहुत साल पहले मैं दशकों से चल रहे एक पुराने स्कूल में घूम रहा था। अचानक मैंने गलियारे के कोने में हलचल देखी। स्कूल के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शामिल एक शिक्षक एक मां को डांट रहे थे, ‘आपके बच्चे का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, वह अगले साल बोर्ड परीक्षा में पास नहीं हो पाएगा। मेरी सलाह है कि आप उसका नाम स्कूल से कटवा दें।’ आंखों में आंसू लिए वह महिला सिर झुकाए ये कठोर शब्द सुन रही थी। दरअसल, स्कूल ने नौवीं और दसवीं के कमजोर छात्रों के लिए अलग सेक्शन बनाया था, जिसमें चुनिंदा विषय विशेषज्ञ अतिरिक्त कोचिंग देते थे, ताकि ये बच्चे बोर्ड परीक्षाओं में कम से कम पास तो हो जाएं। यह लड़का ‘पढ़ाई में इतना कमजोर’ था कि पास होने लायक नंबर भी नहीं ला सकता था। मैं जब प्रिंसिपल के साथ वहां पहुंचा, तो मां आंसू पोंछ रही थी। हमें देख उन्होंने साहस जुटाया और कुछ ऐसा कहा जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, ‘मैं मानती हूं कि मेरा बेटा पढ़ाई में कमजोर है और शायद बोर्ड परीक्षा में पास न हो। लेकिन क्या मैं एक निवेदन कर सकती हूं?’ जब प्रिंसिपल ने हामी भरी, तो वे बोलीं, ‘स्कूल में आठ घंटे रहने पर मेरा बेटा आपकी निगरानी में रहता है। मेरा यकीन मानिए, अगर मैं उसे स्कूल से निकाल लूंगी, तो वह शायद गैरकानूनी गतिविधियों के प्रति आकर्षित हो जाए, जिससे उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।’ वहां कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। हमारी खामोशी देख उस महिला ने फिर साहस जुटाया और बोलीं, ‘आप बहुत पढ़े-लिखे हैं और जानते हैं कि परिवार में शांति लाने का शिक्षा ही एकमात्र साधन नहीं है। इसी तरह हमारे गरीब समुदाय में शिक्षा ही शांतिपूर्ण जीवन में मदद नहीं करती, बल्कि बच्चे का अपराध में कोई रिकॉर्ड न होना झोपड़ी में रह रहे हमारे परिवार में शांति लाता है।’ उस साल से ऐसे मामलों में स्कूल का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया, भले ही ऐसे छात्र कभी-कभी स्कूल के कुल नतीजे को प्रभावित कर देते हैं। फिर मुझे अमेरिका के लॉस एंजिलिस में एक लाइब्रेरी के बारे में पता चला, जहां बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि जगाने के लिए कुछ नए तरीके अपनाए गए हैं। लाइब्रेरी अधिकारियों को अहसास हुआ कि ज्यादातर अमेरिकी बच्चे किताबों की जगह मोबाइल में सिर खपाते रहते हैं। उन्हें समझ आया कि ज्यादा बच्चों ने किताबें पढ़ना बंद कर दिया है क्योंकि बच्चे लाइब्रेरी से ली गई पिछली किताबें लौटाने में देर कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें 1-2 डॉलर जुर्माना चुकाना पड़ रहा है। जुर्माना न देने पर उनकी लाइब्रेरी सदस्यता रोक दी जाती है और 10 डॉलर से ज्यादा बकाया होने पर उसे खत्म कर दिया जाता है। जून 2017 में लॉस एंजिलिस काउंटी के सुपरवाइजर ने काउंटी द्वारा चलाई जा रही लाइब्रेरी में 21 वर्ष से कम उम्र के सदस्यों की लेट फीस खत्म करने का फैसला लिया, ताकि वे किताबों की और लौटें। इसीलिए लाइब्रेरी ने ‘रीड अवे योर डेट’ (पढ़ें और कर्ज चुकाएं) योजना शुरू की, जहां हर बच्चा एक घंटे किताब पढ़कर 5 डॉलर कमा सकता है, जिससे पुराने जुर्माने खत्म हो जाएंगे और लाइब्रेरी कार्ड फिर चलने लगेगा। कुछ ही हफ्तों में ‘रीड अवे’ नीति की मदद से लाइब्रेरी के 3500 बंद खाते फिर शुरू हो गए हैं। मुझे ये दो अलग-अलग घटनाएं इसलिए याद आईं क्योंकि आज बजट का दिन है और हम अक्सर इस दिन विभिन्न निवेशों और उनसे सिर्फ हमें होने वाले सीधे लाभों की बात करते हैं।

फंडा यह है कि कभी-कभी हमें कुछ निवेशों में सिर्फ यह नहीं देखना चाहिए कि इससे कितना ‘सीधा लाभ’ होगा, बल्कि यह भी देखें कि राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में यह कितना ‘बड़ा लाभ’ मिलेगा।

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