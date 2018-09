‘वेब सीरीज में सब कुछ दिखाया जा रहा है क्योंकि वहां सेंसरशिप नहीं है’

ऐ सा लगता है कि सलमान खान अभी तक प्रियंका चोपड़ा से नाराज हैं। उनका फिल्म ‘भारत’ को अचानक छोड़ देना सलमान को मन ही मन चुभ रहा है। बिग बॉस 12 के प्रीमियर लॉन्च इवेंट पर जब कॉमेडियन भारती सिंह स्टेज पर आईं तो सलमान से रहा नहीं गया। वे बोले कि ‘भारत’ में प्रियंका चोपड़ा नहीं हैं और यहां भारती हैं। समझने वालों के लिए सलमान का यह इशारा ही काफी था। हालांकि बाद में उन्होंने कहा ‘मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं। हां, प्रियंका इस फिल्म में होती तो मुझे बहुत खुशी होती। प्रियंका बहुत अच्छी हैं क्योंकि उन्होंने शूटिंग शुरू होने के चार दिन पहले ही हमें बता दिया कि वे इस फिल्म को छोड़ रही हैं। अब खुश हूं कि कटरीना कैफ इससे जुड़ी। फिल्म के लिए हमारी पहली चॉइस कटरीना ही थीं।’ट्वीट करता हूं लेकिन सोशल मीडिया से नफरत है...ट्विटर अकाउंट यूज करता हूं और ट्वीट भी करता हूं पर कभी फीडबैक नहीं पढ़ता। मुझे लगता है कि लोग इस प्लेटफार्म पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। इसके अलावा मुझे समझ नहीं आता कि मैं, शाहरुख खान, कटरीना कैफ और कई अन्य सेलेब्रिटीज रियल आइडेंटिटी के साथ इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं तो फिर क्यों लोग हमारे फेक अकाउंट बना रहे हैं। इस वजह से मुझे सोशल मीडिया से नफरत है।वेब सीरीज थोड़ी खतरनाक हैंवेब सीरीज में सब कुछ दिखाया जा रहा है, क्योंकि इसमें कोई सेंसरशिप नहीं है। वहीं हम अपनी फिल्म में थोड़ा भी कुछ करं तो हमें सर्टिफिकेट मिल जाता है। सोशल मीडिया पर लगभग 18 करोड़ लोग हैं, जिनमें से करीब 4 करोड़ लोग हमारी फिल्म देखते हैं। सेंसरशिप के मामले में कुछ किया जाना चाहिए। यह बेहद खतरनाक है।Based on Swachh Bharat AbhiyanÁएक ही डेट पर कई फिल्मेंे रिलीज होने का खामियाजा अक्सर छोटे बजट की फिल्मों को भुगतना पड़ता है। कुछ इसी वजह से राकेश ओमप्रकाश मेहरा की अपकमिंग फिल्म ‘मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर’ भी मुफीद रिलीज डेट की तलाश कर रही है। यह फिल्म पहले गांधी जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर को रिलीज होनी थी, मगर अब यह डिले कर दी गई है। फिल्म के लिए सेफ रिलीज डेट सर्च की जा रही है। दरअसल, गांधी जयंती से ठीक पहले ‘पटाखा’ और ‘सुई धागा : मेड इन इंडिया’ रिलीज हो रही हैं। जबकि जयंती के तीन दिन बाद 5 अक्टूबर को ‘लवरात्रि’ और ‘अंधाधुन’ आ रही हैं। राकेश नहीं चाहते थे कि इन चारों फिल्मों के बीच उनकी फिल्म को नुकसान पहुंचे इसलिए उन्होंने यह फैसला किया। फिल्म की थीम गांधी जी के स्वच्छता अभियान से जुड़ी हुई है।रियल जेल से भी डरावना है‘बिग बॉस’ का घरसाल दर साल यह शो मेरे लिए चैलेंज बनता जा रहा है। इससे पहले शो में पार्टिसिपेट करने वाले लोग बहुत अच्छे थे। लेकिन अब, कई लोग बस पब्लिसिटी के लिए आते हैं। मेरे लिए यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सही है और कौन गलत। जॉब सर्च करने वालों के लिए यह प्लेटफॉर्म अच्छा है। हालांकि, इस शो को होस्ट करना मुश्किल है क्योंकि इसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं है। मैं रियल जेल में भी रहा हूं, लेकिन ‘बिग बॉस’ का घर उससे ज्यादा डरावना है।‘हर एक्टर चाहता है कि उसका हर शो या फिल्म हिट हो लेकिन कभी-कभी ऐसा नहीं हो पाता है। कॅरिअर में उतार-चढ़ाव तो लगा ही रहता है।’Áइंडस्ट्री में चर्चा थी कि रणबीर कपूर को गुलशन कुमार की बायोपिक ‘मोगुल’ के लिए अप्रोच किया गया है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक अभी तक उन्होंने यह फिल्म साइन नहीं की है। कहा जा रहा है कि वे इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि बायोपिक \"संजू\' के तुरंत बाद दूसरी बायोपिक करें या नहीं। दूसरी तरफ उनके पास बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स हैं और ‘मोगुल’ के मेकर्स शूटिंग अगले साल जनवरी में ही शुरू करना चाहते हैं।अमृतसर, वीरवार 06 सितंबर , 2018Áऋतिक रोशन ने बुधवार को टीचर्स डे के मौके पर अपनी अपकमिंग फिल्म ‘सुपर 30’ का पोस्टर रिलीज किया। इसे अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए उन्होंने लिखाा... ‘वक्त बदलने वाला है, Welcome to Super 30 #Super30Poster... अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा... अब राजा वही बनेगा जो हकदार होगा!’ फिल्म में ऋतिक ने पटना बेस्ड एजुकेशनल प्रोग्राम ‘सुपर 30’ के संस्थापक आनंद कुमार का किरदार निभाया है। विकास बहल निर्देशित इस फिल्म से ऋतिक के अपोजिट टीवी एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर डेब्यू करेंगी। इसके अलावा इसमें टीवी शो ‘उतरन’ फेम नंदीश संधू भी नजर आएंगे।utजावेद जाफरी, विजय राज, करण आनंद, निक्की वालिया, मीनाक्षी दीक्षित और ऋषभ चड्ढा स्टारर फिल्म ‘लुप्त’ का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। इस सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म की कहानी एक ट्रिप के इर्द-गिर्द बुनी गई है। ट्रेलर में दिखाया है कि पांच लोग एक ट्रिप पर जाते हैं जहां उनके साथ कई अजीबो-गरीब घटनाएं घटती हैं। वहीं जावेद जाफरी के किरदार को वो लोग दिखाई देते हैं जो सच में होते नहीं हैं। प्रभुराज के निर्देशन में बनी यह फिल्म 5 अक्टूबर को रिलीज होगी।| 4