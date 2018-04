फुटबॉल ट्रेनिंग ले रही हैं नोरा फतेही

मेरा पहला सेशन मजेदार रहा। मुझे महसूस हुआ कि मैं वह कर रही हूं, जो हमेशा से करना चाहती थी। गोवी ने मुझे बहुत कुछ...

मेरा पहला सेशन मजेदार रहा। मुझे महसूस हुआ कि मैं वह कर रही हूं, जो हमेशा से करना चाहती थी। गोवी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मुझ पर विश्वास जताया।'



Rumour Has It...



For IPL...



ऋतिक कर रहे हैं लाइव परफॉर्मेंस की तैयारी



Áऋतिक रोशन इस साल आईपीएल की अोपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करने वाले हैं। उन्होंने अपने इस डांसिंग एक्ट की रिहर्सल शुरू कर दी है। इस एक्ट के लिए ऋतिक कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ऋतिक कहते हैं, ‘मैं आईपीएल की आपेनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करने वाला हूं। मैंने इसकी रिहर्सल शुरू कर दी है। लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना हमेशा मजेदार हाेता है।’



Heard This?



टूथपेस्ट से पिंपल ठीक कर रही हैं सारा खान



Áनोरा फतेही, रणवीर सिंह के कोच गोवी टायलर से फुटबॉल सीख रही हैं। गोवी ने इससे पहले रणवीर और अभिषेक बच्चन को फुटबॉल सिखा चुके हैं। इस बारे में नोरा ने बताया, ‘मैं दिल से स्पोर्टी हूं। मैं बचपन में ही फुटबॉल सीखना चाहती थी लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला क्योंकि मेरे परिवार के पास इसके लिए पैसे नहीं थे। मैं हमेशा खुद से कहती थी कि जब बड़ी होकर कमाने लगूंगी तो मैं फुटबॉल जरूर सीखूंगी।’



युवराज-हेजल मेंे सब ठीक नहीं चल रहा है



Áयुवराज सिंह और हेजल कीच ने 30 नवंबर 2016 को शादी की थी। रिपोर्ट्स की मानें तो दोनों का रिश्ता इन दिनों मुश्किल भरे दौर से गुजर रहा है। हालांकि, हेजल इन दिनों अपने इंस्ट्राग्राम अकाउंट पर युवराज, उनके भाई जोरावर और मां शबनम के साथ कई तस्वीरें शेयर कर रही हैं। पर कहा जा रहा है कि यह सब वे सिर्फ इतना साबित करने के लिए कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। बीते दिनों एक इंटरव्यू में हेजल ने कहा था, ‘शादी के बाद से युवराज मुझे बहुत कम वक्त दे पाते हैं। वे अपने काम में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। हमें सिर्फ साथ में लंच करने का वक्त मिल पाता है।’



Áसारा अली खान इन दिनों अपने माथे पर टूथपेस्ट लगा रही हैं। वे इन दिनों एक पिंपल से परेशान हैं। वैसे तो, मार्केट में पिंपल साफ करने के कई प्रोड्क्ट्स मौजूद हैं पर इससे निजात पाने का सबसे आसान तरीका टूथपेस्ट लगाना ही है। सूत्रों की मानें तो सारा को यह नुस्खा उनकी मां अमृता ने बताया है। तभी से वे अपने माथे पर टूथपेस्ट लगा रही हैं। सारा जल्द ही ‘केदारनाथ’ या ‘सिंबा’ से इंडस्ट्री में डेब्यू करने वाली हैं।



बंद हो सकता है कपिल शर्मा का नया शो



कपिल और शो मेकर्स के बीच नंबर ऑफ एपिसोड्स को लेकर मतभेद चल रहा है। पहले तय हुआ था कि शो के 26 एपिसोड टेलीकास्ट होंगे, पर अब मेकर्स चाहते हैं कि कपिल इसे 15 एपिसोड में ही खत्म करें...



For a Social Cause...



‘द वॉक ऑफ मिजवां’ में शो स्टॉपर होंगे रणबीर-दीपिका



Áरणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण, शबाना आजमी और नम्रता गोयल की मिजवां वेलफेयर सोसाइटी के गुडविल एंबेसडर हैं। दोनों इस बार होने वाले 9वें फैशन शो ‘द वॉक ऑफ मिजवां’ में डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के समर कलेक्शन 2018 के शो स्टॉपर बनेंगे। यह फैशन शो 9 अप्रैल को मुंबई के ग्रैंड हयात में होगा। इस बारे में रणबीर कहते हैं, ‘देश के युवाओं को ग्रामीण भारत के प्रति अपना ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। मेरी बहन रिद्धिमा और मुझे एक समान परवरिश दी गई है और मैं चाहता हूं कि हर लड़की आैर लड़के को समान रूप से बढ़ाया जाए।’ मिजवां वेलफेयर सोसाइटी और मनीष के बदौलत एंब्रॉयडरी करने वाली महिलाओं के जीवन में कई पॉजीटिव चेंज अाए हैं। बता दें, मिजवां वेलफेयर सोसायटी शबाना आजमी के पिता शायर कैफी आजमी का एनजीओ है, जो उत्तरप्रदेश स्थित उनके गांव मिजवां की बेहतरी के लिए काम कर रहा है।







IN THE NEWS



 फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा’ शो का फॉर्मेट एक गेम शो की तरह है, जिसको लेकर दर्शकों की प्रतिक्रिया रूखी ही रही है। हालांकि, सोनी टीवी की ओर से शो के आॅफ एयर होने को लेकर अभी तक कोई आॅफििशयल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। 



क पिल शर्मा सात महीने के ब्रेक के बाद अपने नए शो ‘फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा’ के साथ टेलीविजन पर लौटे हैं। माना गया था कि यह शो ‘द कपिल शर्मा शो’ का अपडेटेड वर्जन है। शो में एक फ्रेश अप्रोच के साथ कुछ नए कलाकारों की एंट्री भी हाेगी, पर जब शो ऑन एयर हुआ तो कीकू शारदा, नवजोत सिंह सिद्धू और चंदन प्रभाकर उसी अवतार में नजर आए, जिसमें वे पुराने शो में दिखाई दिए थे। नेहा पेंडसे ने इस शो पर ग्लैमर का तड़का लगाया। वहीं इस बार कपिल ने अपने शो पर गेम और प्राइज भी इंट्रोड्यूस किए।



इस शो की रेटिंग आने में अभी वक्त है पर शो को सोशल मीडिया पर ऑडियंस से निगेटिव रिएक्शन्स मिले हैं। कपिल ने पिछले हफ्ते रानी मुखर्जी के साथ शूट भी कैंसल किया था, जिसके बाद शो मेकर्स से उनका विवाद हो गया था। सूत्रों की मानें तो मेकर्स जल्द ही इस शो को बंद कर सकते हैं। वे चाहते हैं कि कपिल एक प्रेंस कॉन्फ्रेंस करें, पर कपिल ने उनसे वक्त मांगा है। कपिल ने कहा है कि वे कुछ एपिसोड टेलीकास्ट हो जाने के बाद मीडिया से बात करेंगे। अब मेकर्स और कपिल के बीच शो के एपिसोड्स को लेकर मतभेद की खबर सामने आ रही है। पहले उम्मीद थी कि शाे को 26 एपिसोड्स तक ऑन एयर किया जाएगा पर अब मेेकर्स चाहते हैं कि अगर शो को अच्छी रेटिंग नहीं मिली तो कपिल इसे 15 एपिसोड में ही रैपअप कर देंगे।



कहा जा रहा है कि मेकर्स ने कपिल के पहले शाे का हिस्सा रहीं सुमोना चक्रवर्ती को शो पर आने के लिए अप्रोच किया है, पर उन्होंने अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। सूत्रों के मुताबिक कपिल इस समय कॅरिअर के लो फेस से गुजर रहे हैं। सुनील ग्रोवर से लड़ाई के बाद उनकी लाइफ में सब कुछ खराब ही चल रहा है।



 शाहरुख खान ने ‘हे राम’ के राइट्स खरीदे



Áशाहरुख खान, कमल हासन की फिल्म ‘हे राम’ का रीमेक बनाना चाहते हैं। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कमल हासन ने कहा है, ‘शाहरुख को केवल मेरी फिल्म ‘हे राम’ में अभिनय के लिए एक रिस्ट वॉच मिली थी, क्योंकि उस फिल्म के अंत तक मेरे पास कुछ भी नहीं था। अब, वे एक वॉच ब्रैंड के एंबेसडर हैं। मुझे खुशी है कि उन्होंने इस फिल्म के हिंदी अधिकार खरीद लिए हैं। उनके दिमाग में जरूर इस फिल्म की कुछ यादें रही होंगी, क्योंकि उन्होंने इसके लिए अपनी दोस्ती और सेवाएं दी थी।’ बता दें, साल 2000 में रिलीज हुई फिल्म ‘हे राम’ के प्रोड्यूसर, राइटर और डायरेक्टर खुद कमल हासन थे।



अमृतसर, वीरवार 05 अप्रैल, 2018|



Áभूमि पेडनेकर ने हाल ही में अभिषेक चाैबे की फिल्म ‘सोन चिरैया’ की शूटिंग पूरी की है। वे इस फिल्म में एक विधवा डकैत की भूमिका में नजर आएंगी। भूमि ने इस तस्वीर को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा... SONCHIRIYA As we wrap up this unforgettable journey, Sharing a bit of me from this very special film फर्स्ट लुक में भूमि एकदम देसी अंदाज में नजर आ रही हैं। इस फिल्म में उनके अपोजिट सुशांत सिंह राजपूत होंगे।



For Better Opportunity...



भंसाली के ऑफिस के चक्कर काट रही हैं जाह्नवी और कृति



Âकृति सेनन बहन नूपुर सेनन के साथ हाल ही में संजय लीला भंसाली के ऑफिस के बाहर नजर आईं थी। जानकारी के मुताबिक कृति इन दिनाें बहन नूपुर को प्रमोट करने के लिए हर तरीका अपना रही हैं। नूपुर अच्छा गाती हैं और कृति चाहती हैं कि वे अपने इस टैलेंट का फायदा उठाएं। कुछ दिन पहले जाह्नवी कपूर भी भंसाली के ऑफिस के बाहर नजर आईं थीं। चर्चा है कि भंसाली ने उन्हें फिल्म ऑफर की है। हाल ही में जाह्नवी के हाथ से रोहित शेट्‌टी की ‘सिंबा’ जैसा बड़ा प्रोजेक्ट फिसल गया। यह फिल्म सारा अली खान को मिल गई है।



first look out



Á मुंबई में बॉलीवुड सेलेब्स आैर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज के बीच फ्रैंडली क्रिकेट मैच खेला गया। इस मौके पर संजय दत्त, गुलशन ग्रोवर सुनील शेट्‌टी, रितेश देशमुख, सोनू सूद, सोहेल खान और आफताब सहित कई अन्य सितारे मौजूद रहे।



3