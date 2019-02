तरनतारन. भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के इलाके में की गई गोलाबारी के बाद पंजाब के उन परिवारों में खुशी का माहौल है, जिनके लाल 12 दिन पहले शहीद हो गए थे। शहीदों के परिजनों ने कहा कि अब जाकर उनके कलेजे में ठंडक पहुंची। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इस कार्रवाई की तारीफ की है। बीते दिनों उन्होंनेे मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत पर बल दिया था। अब कहा है कि यह कार्रवाई जरूरी थी। वायुसेना ने महान कार्य किया है।

मंगलवार सुबह जैसे ही एयर स्ट्राइक की सूचना मिली तो तरनतारन जिले के गांव गंडीविंड में सीआरपीएफ के शहीद जवान सुखजिंदर सिंह के परिजनों ने खुशी मनाई। शहीद की पत्नी सरबजीत कौर का कहना है कि आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर भारत ने अच्छा कदम उठाया है। शहीद के भाई गुरजंट सिंह का कहना है कि भारतीय फौज द्वारा जिस तरह बदला लिया गया है उसे हमारे देश के जवानों का मनोबल बढ़ेगा। शहीद सुखजिदर सिंह के पिता गुरमेल सिंह व मां हरभजन कौर का कहना है कि शहीदों की कुर्बानी का बदला लेकर भारत ने अपने देश की शान बढ़ाई है।

कैप्टन ने की वायुसेना की कार्रवाई की तारीफ

Great job by the #IndianAirForce. The #IAFStrikes have sent the much needed signal to Pakistan and the terrorists it’s harbouring - don’t think you can get away with acts like the #PulwamaAttack. Bravo to the #IAF men and my full support for the action.