Dainik Bhaskar Sep 10, 2019, 07:35 PM IST

अमृतसर. जलियांवाला स्थित शहीदी स्मारक पर मंगलवार दोपहर एक अंग्रेज पादरी ने जमीन पर लेटकर शहीदों को नमन किया। उन्होंने कहा, ‘‘आपको याद है कि उन्होंने क्या किया था, यह स्मृति जीवित रहेगी। यहां होने वाले अपराध के लिए मुझे खेद है। एक धार्मिक नेता के रूप में मैं इस दुखद घटना पर शोक प्रकट करता हूं।’’

दरअसल, इंग्लैंड के कैंटरबरी के आर्क बिशप जस्टिन वेल्बी भारत भ्रमण पर आए हुए हैं। इस दौरान वह अमृतसर भी पहुंचे। उन्होंने 1919 में बैसाखी वाले दिन अंग्रेज हुकूमत के जनरल माइल ओ ड्वायर के आदेश पर किए गए नरसंहार की घटना पर असंतोष जताया।

Punjab: Archbishop of Canterbury, Justin Welby lies on floor during his visit to Jallianwala Bagh in Amritsar. Says, "You have remembered what they have done and their memory will live. I'm ashamed and sorry for the crime committed here, as a religious leader I mourn the tragedy" pic.twitter.com/CyPho3lFYC