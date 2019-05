गुरदासपुर. गुरदासपुर जिले में मंगलवार को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक लगभग डेढ़ साल पहले हिंदू नेता की हत्या के मामले में वांछित था। आराेपियों से पुलिस ने हथियार भी बरामद किए हैं। गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए डीजीपी दिनकर गुप्ता ने कहा है कि बदमाशों से पूछताछ के दौरान कई और मामले भी सुलझने की संभावना जताई जा रही है।

मिली जानकारी के अनुसार 21 अक्टूबर 2017 को अमृतसर में हिंदू संघर्ष सेना के अध्यक्ष विपिन शर्मा को बदमाशों ने दिनदहाड़े उस वक्त 12 गोलियां मारकर छलनी कर दिया था, वह बटाला रोड पर भरत नगर स्थित अपने एक दोस्त के साथ खड़े थे। जांच में सामने आया कि शर्मा की हत्या नामी गुंडों ने की है, जिनमें शुभम और मनप्रीत शामिल थे। मंगलवार को फोटो ट्वीट करते हुए पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता ने बताया कि बटाला पुलिस को सुबह गांव दादूजोध से एक गाड़ी छीनकर भागने की सूचना मिली थी।

पुलिस ने ट्रैप लगाकर बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की तो ये भाग निकले। पीछा करने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए आखिर गांव पब्बारैली के पास पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इनकी पहचान वांछित गैंगस्टर शुभम व मनप्रीत के रूप में हुई। जांच में सामने आया था कि ये वही हैं, जिन्होंने हिंदू नेता शर्मा की हत्या की थी। डीजीपी ने बताया कि शुभम से 4 पिस्टल व 12 बोर की गन भी बरामद की गई है।

Batala Police has arrested Shubham, a most wanted gangster from Amritsar. He had shot dead Vipin Sharma, President-Hindu Sangharsh Sena on 21st Oct'17.

He was arrested after exchange of fire in Batala. 4 Pistols & one 12 Bore gun have been recovered. pic.twitter.com/e1Z6fnLBwm