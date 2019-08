Dainik Bhaskar Aug 11, 2019, 04:37 PM IST

चंडीगढ़/डेरा बाबा नानक (गुरदासपुर). जम्मू-कश्मीर में भारत सरकार की तरफ से विशेष अधिकारों वाले अनुच्छेद 370 को निप्रभावी कर दिए जाने के बाद पड़ोसी मुल्क लगभग हर बात पर नकारात्मक रवैया अपनाने लगा है। इसका असर करतारपुर कॉरिडोर पर भी दिखाई देने लगा है। इसी के चलते रविवार को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पाकिस्तान हुक्मरानों को इस मसले की धार्मिक महत्ता समझ इसे तय करार के मुताबिक पूरा करने की अपील की है। आज कैप्टन ने ट्वीट कर पाकिस्तानी रवैये पर ऐतराज जाहिर किया।

Any move to slow down development of the #KartarpurCorridor would hurt sentiments of the Sikh community, who have waited patiently for ‘khulle darshan deedar’ of the place where Guru Nanak Dev ji spent many years. @pid_gov shouldn't back out from their commitment to this project.