Dainik Bhaskar Dec 18, 2018, 02:43 PM IST

गुरदासपुर. करतारपुर साहिब में सिख फॉर जस्टिस की तरफ से ऐलान की गई कन्वेंशन को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश बताया है। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से कहा है कि अगर वह भारत के साथ शांतिपूर्ण संबंध चाहते हैं उन्हें इसे तुरंत रोकना होगा। कैप्टन ने इस संबंध में एक ट्वीट भी किया है।

By seeking help of Pak Army @OfficialDGISPR to ‘liberate’ our Punjab, @sikhsforjustice have exposed their nexus with ISI. Their proposed Kartarpur Convention 2019 is an ISI game plan. PM @ImranKhanPTI must stop them if serious about peace with India. @SushmaSwaraj @MEAIndia