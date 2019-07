Dainik Bhaskar Jul 20, 2019, 05:02 PM IST

जालंधर. पंजाब कैबिनेट से नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा कई दिन की उठापटक के बाद शनिवार को आखिर मंजूर हो गया। पाकिस्तान दौरे को लेकर हो रही आलोचना और पत्नी को लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने के चलते सिद्धू ने पहले राहुल के दरबार में हाजिरी लगाई, इसके बाद 14 जुलाई को सिद्धू ने कैबिनेट मंत्री से इस्‍तीफा देने की जानकारी ट्वीट के जरिए दी थी, लेकिन सीएम ने उनका इस्तीफा नहीं मिलने की बात कही थी। अगले दिन सीएम ऑफिस ने इस्तीफा मिलने की पुष्टि की थी। शनिवार को कैप्टन ने इस्तीफा मंजूर करके इसे राज्यपाल की स्वीकृति और अन्य जरूरी कार्रवाई के लिए भेजा था। राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर ने भी सिद्धू के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। सीएम के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने यह जानकारी ट्वीट के जरिये सांझा की है।

Update: Governor @vpsbadnore has also accepted resignation of @sherryontopp. Power portfolio to stay with CM @capt_amarinder for now.