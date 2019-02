अमृतसर. आर्मेनिया में पंजाब के लोगों के फंसे होने के मामले में 5 में से 2 एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। दरअसल पहले इस मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पंजाब सरकार को कार्रवाई करने के लिए कहा था। इसी के जवाब में ट्वीट कर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बताया है कि इस मामले की निगरानी खुद डीजीपी कर रहे हैं। जल्द ही कोई सकारात्मक परिणाम सामने आएगा।

.@SushmaSwaraj ji ref our conversation, 2 of the 5 accused in the case have been arrested by @PP_kapurthala police. The remaining too will be arrested soon. @PunjabPoliceInd DGP is personally monitoring the case on my directions. https://t.co/6XilHX1c7F