राजू, रणबीर को ‘मुन्ना भाई’ में मत ले लेना

टी जर की शुरुआत में रणबीर संजय के किरदार में जेल से बाहर निकलते हैं आैर हंसते हुए मजाकिया अंदाज में कहानी सुनाना शुरू करते हैं। वे कहते हैं...,



‘अपना लाइफ फुल सांप सीढ़ी का बोर्ड है, कभी अप तो कभी डाउन। 22 का था, इतना ड्रग्स किया कि लंग्स ने जवाब दे दिया। डॉक्टर बोला इसका चैप्टर क्लोज्ड। ...लेकिन हुआ क्या, उल्टा अएसा बॉडी बनाया कि लोग मोहम्मद अली से कंपेयर करने लगे। चार्टर्ड प्लेन्स में भी घूमा हूं आैर एक बस की टिकट के लिए सड़कों पर भीख भी मांगी है। न्यूयॉर्क के उन होटलों में भी रहा हूं, जिनकी खिड़कियों से पूरा शहर दिखता था। ...आैर उस जेल में भी जहां एक खिड़की नहीं थी। कब दिन होता था कब रात नो आइडिया। पुलिस वालों ने झापड़ मारा। अंडरवर्ल्ड ने सुपारी निकाला। घड़ियां भी पहनीं हथकड़ियां भी। 308 गर्लफ्रेंड्स थीं। ...आैर एक एके56 राइफल। एह क्या बीच में से स्टोरी सुना रहा है। शुरू से शुरू करते हैं, छोटे तू स्टार्ट कर...। देवियों आैर सज्जनों कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है।’



इस टीजर को फैन्स ने बेहद पसंद किया है। संजय लॉन्च के मौके पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने रणबीर कपूर, फिल्म के निर्देशक राजकुमार हिरानी आैर फैन्स के नाम एक वीडियो मैसेज भिजवाया है, जिसमें वे कह रहे हैं...,



'Time To Go High Tech'



Áअमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग पर एक तस्वीर शेयर की है। इस ब्लैक एंड वाइट तस्वीर में बिग बी ट्रैक सूट पहनकर, हैडफोन लगाए बैठे हैं और उनके चारों तरफ कई तरह के कैमरे लगे हुए हैं। इसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है... ‘यह मेरी अगली फिल्म का किरदार है, जिसे अापके साथ शेयर करने में मुझे बेहद खुशी हो रही है। टाइम टू गो हाई टैक’ हालांकि, उन्होंने इस कैप्शन में यह साफ नहीं किया है कि यह लुक किस फिल्म का है, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बच्चन का यह लुक उनकी अगली फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र’ का है।







ranbir says...



काश मैं वहां होता...



‘आप लोगों ने टीजर देखा या नहीं। नहीं देखा हो तो अभी देख लेना आैर बताना कैसा लगा। मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी लाइफ पर पिक्चर बन रही है। काश मैं वहां होता, लेकिन मैं शूटिंग के सिलसिले में बाहर हूं। मैंने इस पिक्चर के कुछ सीन देखे हैं। मुझे यकीन ही नहीं होता है कि रणबीर कपूर मेरी तरह दिखाई दे रहे हैं। राजू ‘मुन्ना भाई’ में रणबीर को मत ले लेना, समझा। थैंक यू सो मच।’



मैं बोरिंग इंसान हूं, मुझ पर बायोपिक नहीं बन सकती



टीजर लॉन्च के दौरान जब रणबीर कपूर से पूछा गया कि आप पर कोई बायोपिक बनाना चाहे तो क्या आप इसके लिए तैयार होंगे? रणबीर पहले हंसे फिर बोले..., हां मैं तैयार हो जाऊंगा लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी जिंदगी किसी को प्रेरणा देने लायक है। मैं बोरिंग इंसान हूं। काम करता हूं और घर पर जाकर बैठ जाता हूं। मेरी बायोपिक ऐसी होगी जैसे बिग बॉस के घर में कैमरा लगा दिया हो। मैं काम पर जा रहा हूं, आ रहा हूं, खा रहा हूं सो रहा हूं। मेरी बायोपिक से कोई मैसेज नहीं मिलेगा और ये फ्लॉप साबित होगी।'



Heard This?



केसरी के सेट पर लगी आग, पांच मिनट में हुआ राख



Áमंगलवार शाम अक्षय कुमार की फिल्म ‘केसरी’ के सेट पर आग लग गई। सूत्रों के मुताबिक, ‘फिल्म का एक सीन शूट किया जा रहा था, जिसमें पटाखे जलाए जाने थे। इसी सीन की शूटिंग के दौरान सेट पर आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि पांच मिनट में ही यहां दो हजार वर्गमीटर से ज्यादा इलाके में फैले किले का सेट जलकर खाक हो गया। इस आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की पांच गाड़ियां बुलाई गईं। सेट पर पहले से ही एहतियात के तौर पर तीन वॉटर टैंकर रखे गए थे। सबको मिलाकर आग बुझाने में ढाई घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया।’हालांकि, इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अक्षय भी पूरे दिन सेट पर थे पर इस हादसे के ठीक तीन घंटे पहले ही वे अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर वापस मुंबई आ गए थे।



...आैर यह रही स्टार कास्ट



इस फिल्म में परेश रावल ने संजय दत्त के पिता सुनील दत्त का किरदार निभाया है। यहां जानिए फिल्म में कौन-कौन से एक्टर किसके किरदार में नजर आएंगे।



jim 



Salman



Vicky 



K. Gaurav



अमृतसर, बुधवार 25 अप्रैल, 2018|



Paresh  Sunil Dutt



Manisha  Nargis



trailerut



Áनसीरुद्दीन शाह की अपकमिंग फिल्म ‘होप और हम’ का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म में नसीर के साथ सोनाली कुलकर्णी, नवीन कस्तूरियर और कबीर साजिद जैसे कलाकार दिखाई देंगे। इस फिल्म की कहानी मुंबई में रहने वाली एक ऐसी फैमिली के इर्द-गिर्द बुनी गई है, जिनमें जनरेशन गैप होने की वजह से हर बात पर विवाद होता है। इस फिल्म को सुदीप बंदोपाध्याय ने डायरेक्ट किया है।



DiaMaanayta



Sonam  tina



karishma  Madhuri



Boman  Sanjay



