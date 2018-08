‘ठग्स...’ के फर्स्ट लुक के बाद होगी ‘धूम 4’ की अनाउंसमेंट

इंडस्ट्री में लंबे समय से चर्चा थी कि निर्माता-निर्देशक करण जौहर की अगली फिल्म में अक्षय कुमार और करीना कपूर होंगे। गुरुवार को करण जौहर ने इस बारे में ऑफिशियल अनाउंसमेंट करते हुए लिखा...#GoodNews IS HERE! Bringing a fantastic cast of @akshaykumar, #KareenaKapoorKhan, @diljitdosanjh & @Advani_Kiara to the big screen with our debutant director @raj_a_mehta! This DRAMEDY’s due date is 19th July 2019! सरोगेसी के इर्द-गिर्द बुनी गई इस फिल्म का टाइटल ‘गुड न्यूज’ है। डेब्यूटेंट डायरेक्टर राज मेहता के निर्देशन में बनने वाली इस फिल्म में अक्षय-करीना के अलावा दिलजीत दोसांझ और किआरा आडवाणी भी होंगे।अमित कर्ण | मुंबईय शराज बैनर की हिट फ्रेंचाइजी ‘धूम’ की अगले पार्ट ‘धूम 4’ को लेकर इंडस्ट्री में कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि इस फिल्म में सलमान या फिर शाहरुख खान हो सकते हैं। अब सुनने में आया है कि धूम सीरीज की चौथी फिल्म की घोषणा यशराज बैनर ‘ठग्स ऑफ हिंदोस्तान’ का फर्स्ट जारी करने के बाद करेगा। ‘ठग्स..’ की एडिटिंग पर जुटी टीम के लोगों ने यह जानकारी दी है। उन्हीं लोगों का दावा है कि इस मौके पर बतौर लीड शाहरुख खान के नाम की घोषणा हो सकती है।शाहरुख ने इससे पहले ‘रईस’ में रॉ एक्शन किया था। ‘धूम 4’ में वे एडवांस एक्शन करेंगे। बता दें, पिछले साल अगस्त में भी इस फिल्म के लिए शाहरुख के नाम पर चर्चा हुई थी। बाद में कहा गया कि इसमें सलमान और उनके अपोजिट रणवीर सिंह को ग्रे शेड रोल में कास्ट किया जा रहा है। लेकिन दोनों ही इससे बाहर हो गए। अब फाइनली शाहरुख के नाम पर मुहर लगने जा रही है। ट्रेड एक्सपर्ट्स के अनुसार, ‘जीरो’ पूरी करने के बाद शाहरुख के पास कोई और फिल्म नहीं है। ‘सैल्यूट’ के नाम पर भी अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। ऐसे में वे इस फिल्म में काम करते हुए नजर आ सकते हैं। यशराज संग काम किए भी शाहरुख को दो साल हो चुके हैं। ‘फैन’ में उनकी एक्शन करने की ख्वाहिश अधूरी रह गई थी। यह ‘धूम 4’ में पूरी हो सकती है।अक्षय और करीना इससे पहले ‘अजनबी’, ‘ऐतराज’ और ‘बेवफा’ जैसी हिट फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं। बतौर लीड एक्टर दोनों अाखिरी बार 2009 में रिलीज हुई ‘कमबख्त इश्क़’ में नजर आए थे। इन फिल्मों के अलावा अक्षय की ‘राउडी राठौर’ और ‘गब्बर इज बैक’ में करीना स्पेशल सॉन्ग कर चुकी हैं।शाहरुख को भी निजी तौर पर ग्रे शेड रोल अट्रैक्ट करते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा था, ‘असल जिंदगी में हम आैर आप सभी पर अच्छे इंसान बने रहने की जिम्मेदारी रहती है। हम उसी तरह बिहेव भी करते हैं। जबकि हर इंसान के भीतर अच्छी और बुरी दोनों ही आदतें होती हैं। रील लाइफ में मुझे निगेटिव कैरेक्टर एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है और मैं इस तरह के रोल कभी नहीं छोड़ता।’Irrfan Khan Says...लंदन में न्यूराेएंडोक्राइन का इलाज करा रहे इरफान खान जल्द ही हॉलीवुड फिल्म ‘पजल’ में नजर आएंगे। हाल ही में लंदन में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनकी कीमोथैरिपी के तीन सेशन पूरे हो गए हैं।वे बोले, ‘किसी भी इंसान के जीवन की कोई गारंटी नहीं है। मेरा दिमाग हमेशा मुझसे कहता है कि मुझे यह बीमारी है और मैं कुछ महीनों में या एक-दो साल में मर सकता हूं। मैं चाहूं तो अपने दिमाग से की गई इस बातचीत को पूरी तरह खारिज करके उस तरह जी सकता हूं जिस तरह जिंदगी मुझे जीने का रास्ता दे रही है। जिंदगी मुझे बहुत मौका दे रही है। मैं चारों ओर अंधकार भरे रास्ते पर चल रहा हूं। यही कारण है कि मेरे पास कोई अन्य शब्द नहीं है सिवाय शुक्रिया के। मेरी कीमोथैरिपी के कुल छह सेशन में से चौथा सेशन कंप्लीट हुआ है। छह सेशन पूरे होने के बाद फिर से हमें कैंसर स्कैन करने की जरूरत होगी। हालांकि तीसरे सेशन के बाद स्कैन का रिजल्ट पॉजीटिव आया। फिर भी हमें छठे सेशन का रिजल्ट देखना हाेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि यह रिजल्ट मुझे कहां ले जाता है।’अमृतसर में जन्मे 35 वर्षीय सैंडी मनन को गायकी का शौक तो बचपन से ही था। सैंडी मनन ने वाइल्ड कार्ड रिकार्ड्स एंड स्माइल एंटरटेनर्स कंपनी के जरिए अपना पहला सिंगल ट्रैक “सहेली” इसी साल अप्रैल महीने में रिलीज़ किया। “सहेली” गीत के यू-ट्यूब पर 5 लाख से ज्यादा व्यूज हैं। सिंगर मनन इन दिनों अपने नए सिंगल ट्रैक ब्रेकअप वर्सेस पार्टी को लेकर सुर्खियों में हैं। यू-ट्यूब चैनल पर चर्चा का विषय बना सिंगल ट्रैक विभिन्न टेलीविजन चैनलों का भी शृंगार बना हुआ है, जिसे संगीत प्रेमियों द्वारा खूब सराहा जा रहा है। ब्रेकअप वर्सेस पार्टी गीत को सिर्फ तीन हफ्तों में ही यू-ट्यूब पर 7 लाख से अधिक व्यूज मिल चुके हैं। वाइल्ड कार्ड रिकार्ड्स एंड स्माइल एंटरटेनर्स से दीपक अरोड़ा और स्माइल ने बताया कि उनकी कंपनी गायकों को प्लेटफार्म प्रदान कर रही है ताकि संगीत के प्रति लोगों का रुझान बढ़े।‘शकीला’ से जुड़ेंगे पंकज त्रिपाठीइंद्रजीत लंकेश के निर्देशन में बन रही फिल्म ‘शकीला’ में पंकज त्रिपाठी शकीला के दोस्त का किरदार निभाएंगे। वे अगस्त से शूटिंग शुरू करेंगे। पंकज कहते हैं, ‘मैं इस फिल्म से जुड़कर खुश हूं। इसकी कहानी शकीला की जिंदगी के इर्द-गिर्द बुनी गई है।’ पंकज और ऋचा इससे पहले कई फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं।