बंद ही करने थे प्लांट तो 950 करोड़ खर्च कर मरम्मत क्यों करवाई : बड़वा

आनंदपुर साहिब



पंजाबसरकार की ओर से बठिंडा थर्मल प्लांट के 4 तथा रोपड़ थर्मल प्लांट के 2 यूनिट पक्के रूप से बंद करने के रोष में जेपीएसओ पंजाब के आह्वान पर पससफ के अध्यक्ष दर्शन सिंह बड़वा के नेतृत्व में रैली करने के बाद पंजाब सरकार का अर्थी फूंक प्रदर्शन किया गया।



इस मौके पर राज्य उपाध्यक्ष मास्टर किरपाल सिंह ने बताया कि रैली में फील्ड तथा वर्कशॉप गवर्नमेंट टीचर यूनियन, मिड-डे मील, दर्जा चार सेवादार यूनियन, जंगलात वर्कर यूनियन, तालमेल कमेटी, पैरा मेडिकल आदि संगठनों के मुलाजिम शामिल हुए। इस मौके पर वक्ताओं ने सरकार की निंदा करते हुए कहा कि एक तरफ तो प्रदूषण फैलाने के नाम पर सरकारी थर्मल प्लांट बंद किए जा रहे हैं जबकि दूसरी ओर प्राइवेट थर्मल प्लांट चल रहे हैं क्या इससे प्रदूषण नहीं फैल रहा जबकि पहले रेट पर ही बिजली हासिल की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर थर्मल प्लांट बंद ही करने थे तो बठिंडा थर्मल प्लांट की मरम्मत पर साढ़े 950 करोड़ रुपए दोबारा खर्च करने की क्या जरूरत थी। कैप्टन सरकार थर्मल प्लांट बंद करके लोगों से रोजगार छीन रही है। उन्होंने कहा कि एक ओर तो चुनावों के समय कैप्टन सरकार हर घर को रोजगार देने का वादा करती है जबकि दूसरी तरफ सत्ता में आने केबाद सरकार लोगों से रोजगार छीन रही है जोकि लोगों के साथ धोखा है। इस मौके पर मुलाजिम नेता वेद प्रकाश, सुरजीत सिंह, केवल कृष्ण, हरजाप सिंह, महेश कुमार, जगतार सिंह, सोमनाथ, राजिंदर सिंह, मदन लाल घई, राकेश कुमार, महिंदर कौर बड्ढल, राज मौजूद रहे।



कहा- कैप्टन सरकार लोगों से छीन रही रोजगार



भक्त रविदास चौक के निकट थर्मल प्लांटों के यूनिट बंद करने के विरोध में सरकार का पुतला फूंकते विभिन्न संगठनों के नेता।





