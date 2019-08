Dainik Bhaskar Aug 19, 2019, 03:53 PM IST

फिरोजपुर. पंजाब में एक बार फिर 1984 के सिख कत्ल-ए-आम का मसला गर्मा गया है। दरअसल 20 अगस्त को प्रदेश की सरकार की तरफ से सरबत बीमा योजना की शुरुआत की जा रही है। इसको लेकर उस वक्त माहौल खराब हो गया, जब पूर्व डिप्टी सीएम एवं मौजूदा सांसद सुखबीर बादल ने इसे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिवस के साथ जोड़ दिया।

शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के अध्यक्ष सुखबीर बादल का कहना है कि कैप्‍टन अमरिंदर सिंह सरकार राजीव गांधी का जन्मदिन सरकारी तौर पर मनाने जा रही है। इससे शर्मनाक बात कुछ और नहीं हो सकती। 1984 में राजीव गांधी के कहने पर ही हजारों सिखों का कत्ल-ए-आम किया गया था। सुखबीर ने इससे संबंधित एक वीडियो भी अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। वहीं, सरकारी स्तर पर राजीव गांधी का जन्मदिन मनाने को लेकर कोई अाधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

Shame on @capt_amarinder, who calls himself CM of Punjab but is little more than @INCIndia stooge. How can he celebrate b'day of #RajivGandhi whose hands are stained with the blood thousands of innocent Sikhs? He needs to stop this cowardice if being a Sikh means anything to him. pic.twitter.com/FhNWU7CB1k