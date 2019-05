संगरूर. संगरूर जिले के कस्बा धूरी में रविवार को सामने आए महज 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले में पुलिस ने जहां 8 घंटे के रोष प्रदर्शन के बाद मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, वहीं प्रिंसिपल समेत 3 अन्य को भी आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में प्रदेश की सरकार की तरफ से भी दोषियों पर तीव्र गति कार्रवाई कर उपयुक्त सजा के लिए सीधे आदेश दिए गए हैं। खुद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर 1 सप्ताह में रिपोर्ट मांगे जाने की जानकारी दी है।

पीड़ित बच्ची के पिता की तरफ से पुलिस में दर्ज कराए गए बयान के मुताबिक बच्ची शनिवार को 11 बजे स्कूल में अपने माता-पिता के साथ पीटीएम में शामिल होने गई थी। वह स्टाफ से बातचीत कर रहे थे कि बच्ची खेलती हुई स्कूल परिसर में चली गई, जहां कंडक्डर ने उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। 1 बजे के बाद सब घर लौट आए तो बच्ची के पेट में दर्द की शिकायत के चलते डॉक्टर के पास ले जाया गया। वहां से दवा ले दिलवाने के बाद अगले दिन रविवार को फिर से बच्ची के पेट का दर्द ठीक नहीं हुआ तो मां के द्वारा पूछने पर बच्ची ने ऐसी बात कही, जिसने सभी के पैर तले की जमीन निकाल दी।

पीटीएम में परिजनों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश का आरोप लगाया। इतना ही नहीं वो बच्ची को लेकर सिविल अस्पताल धूरी पहुंचे, जहां इलाकावासियों के साथ स्कूल प्रबंधक कमेटी, पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। उधर मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची का मेडिकल करवाया। इसके बाद आरोपी पर कार्रवाई के लिए लोगों ने थाने का घेराव कर 8 घंटे रोष प्रदर्शन किया। डीएसपी धूरी मोहित अग्रवाल भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बताया कि आरोपी कंडक्टर के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

इसके बाद सोमवार को फिर से पुलिस के खिलाफ रोष प्रदर्शन जारी रहा, वहीं इसी बीच इस मामले पर खुद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने संज्ञान लिया। उन्होंने पुलिस की संगरूर जिला इकाई को मुख्य आरोपी स्कूल कंडक्टर, प्रिंसिपल और दो अन्य के खिलाफ एक सप्ताह में पूरी जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए, वहीं आरोपियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने के लिए कहा है।

Directed Sangrur Police @PunjabPoliceInd to complete investigations against 4 arrested, including school principal, in Dhuri minor rape case within a week. Also asked Director Prosecution to ensure speedy trial & punishment for culprits of the heinous rape of 4-year old.