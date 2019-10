Dainik Bhaskar Oct 19, 2019, 02:09 PM IST

संगरूर. पंजाब में अकाली दल के वर्चस्व को एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता सुखदेव सिंह ने राज्यसभा में पार्टी के ग्रुप लीडर पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने गुरुवार को राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को इस्तीफा दे दिया था। एक तरफ जहां यह भी पता चला है कि उन्होंने शुक्रवार को पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को इस्तीफा भेजा है। वहीं, अकाली दल नेतृत्व ने इस दिशा में बहुत पहले ही बदलाव करने की बात कही है।

The Shiromani Akali Dal clarified that it has already informed the Parliamentary Affairs Minister about the change in leadership In the Rajya Sabha on June 12, 2019. A copy of this was also sent to Secretary Gen Rajya Sabha. Copy enclosed: pic.twitter.com/ETT7VYrFWU