जुलाई में फ्लोर पर जाएगी सलमान स्टारर ‘भारत’

Á‘रेस 3’ के बाद अब सलमान खान अपनी अगली फिल्म ‘भारत’ की तैयारियों में जुट चुके हैं। सूत्रों की मानें तो अली अब्बास जफर की इस फिल्म की शूटिंग जुलाई में शुरू हो सकती है। शूटिंग इंडिया से शुरू होगी और फिर इसके बाद इसे कई देशों में फिल्माया जाएगा। आखिर में इसकी शूटिंग यूरोप में होगी। यह फिल्म कोरियन फिल्म ‘ओड टू माय फादर’ का हिंदी रीमेक है। फिल्म में सलमान के अलावा प्रियंका चोपड़ा और दिशा पाटनी भी होंगी।Á2007 में रिलीज हुई अनुराग बासु निर्देशित म्यूजिकल ड्रामा फिल्म ‘लाइफ इन अ मेट्राे’ का सीक्वल बनने जा रहा है। इस फिल्म के लिए कंगना रनोट को अप्रोच किया गया है। सूत्रों की मानें तो, ‘बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स में बिजी कंगना ने हाल ही में अनुराग से मुलाकात की है। दोनों ने इस फिल्म के अलावा और भी कई प्रोजेक्ट्स पर बात की। अनुराग फिल्म के सीक्वल में पहले पार्ट से कुछ एक्टर्स रखना चाहते हैं। फिलहाल कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है और स्क्रिप्ट पर काम जारी है।’ कंगना इन दिनों लंदन में ‘मेंटल है क्या’ की शूटिंग कर रही हैं।Áजॉन अब्राहम जल्द ही रॉबी ग्रेवाल की फिल्म ‘रोमिया अकबर वाॅल्टर’ की शूटिंग शुरू करेंगे। इस स्पाई-थ्रिलर फिल्म की शूटिंग नेपाल में की जाएगी। इस फिल्म में सिकंदर खेर विलेन का रोल निभाएंगे। वे कहते हैं, ‘मैं जॉन के अपाेजिट विलेन का रोल प्ले करने के लिए काफी एक्साइटेड हूं। सोमवार से इस फिल्म की शूटिंग मुंबई में शुरु हो जाएगी।’ इस फिल्म में जॉन के अपोजिट ‘नागिन’ फेम मौनी रॉय होंगी। फिल्म की शूटिंग नेपाल के अलावा गुजरात और कश्मीर में भी होगी। इससे पहले अक्षय कुमार भी नेपाल में अपनी फिल्म ‘बेबी’ की शूटिंग कर चुके हैं।सितंबर से अहमदाबाद और फिर चीन में होगी शूटिंग। मेकर्स जल्द ही इस फिल्म की पूरी कास्ट अनाउंस करने वाले हैं।Áबॉलीवुड एक्टर चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे की डेब्यू फिल्म ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर-2’ के सेकंड शेड्यूल की शूटिंग भी शुरू हो गई है। फिल्म में टाइगर श्रॉफ आैर तारा सुतारिया भी अहम रोल निभा रही हैं। शूटिंग सेट से एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें तीनों नजर आ रहे हैं। पुनीत मल्होत्रा के निर्देशन में बन रही इस फिल्म के फर्स्ट शेड्यूल की शूटिंग देहरादून आैर मसूरी में हुई है।दैिनक भास्कर, बठिंडा, सोमवार, 18 जून, 2018अमित कर्ण | मुंबईबॉ लीवुड एक्टर राजकुमार राव के पास इस वक्त अच्छी खासी फिल्में हैं। दो दिन पहले मेडॉक फिल्म्स ने उनके साथ ‘मेड इन चाइना’ अनाउंस की है। शनिवार को लव रंजन ने भी उन्हें एक कॉमेडी फिल्म के लिए साइन किया है। उनकी ‘स्त्री’ रिलीज के लिए तैयार है आैर ‘मेंटल है क्या’ की शूटिंग वे शुरू कर चुके हैं।बहरहाल, ‘मेड इन चाइना’ को लेकर सूत्रों से अहम जानकारी मिली है। सूत्रों ने बताया है..., ‘यह फिल्म 2007 में मणिर|म की फिल्म ‘गुरु’ की तर्ज पर बनी बायोग्राफिकल ड्रामा होगी। यह गुजरात के एक मशहूर कारोबारी पर बनाई जाने वाली है जो चाइनीज माल बेचकर सफल कारोबारी बना है। उस कारोबारी का नाम बहुत जल्द दिनेश विजन सामने लाएंगे। दूसरा डेवलपमेंट यह है कि ‘मेड इन चाइना’ को चीनी प्रोडक्शन हाउसेज के साथ मिलकर बनाया जाएगा। ऐसे में इस फिल्म को चीन में भी अच्छा कलेक्शन करने का मौका मिल पाएगा। अमूमन जो फिल्में वहां के प्रोडक्शन हाउस के साथ जॉइंट वेंचर में नहीं बनतीं उन फिल्मों को विदेशी माना जाता है। नतीजतन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का मोटा हिस्सा चाइनीज डिस्ट्रीब्यूटर्स को देना पड़ता है। मूल रूप से चाइनीज प्रोडक्शन हाउसेज के साथ मिलकर फिल्में बनाने का आइडिया इरोस इंटरनेशनल का था। पिछले साल मई में उनकी सिस्टर कंसर्न कंपनी ट्रिनिटी ने चीन की दो बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर ‘जूकीपर’ बनाने की योजना पर काम शुरू किया था। फिलहाल उस फिल्म का प्री प्रोड्क्शन चल रहा है। ‘बैंग बैंग’ वाले सिद्धार्थ आनंद इसे डायरेक्ट करने वाले हैं। इसमें भारत, चीन और अमेरिका के एक्टर्स मिलकर काम करेंगे।बता दें, ‘मेड इन चाइना’ के डायरेक्टर मिखिल मुसाले राजकुमार राव के बहुत बड़े फैन हैं। उन्होंने बताया है..., ‘इस फिल्म के लीड के लिए राजकुमार राव ही मेरे जहन में थे। मैंने राजकुमार राव की सारी फिल्में देखी हैं। ‘काई पो छे’ और ‘न्यूटन’ मुझे ज्यादा पसंद हैं। इसलिए उन्हें फिल्म में लिया गया है। ‘रॉन्ग साइड राजू’ मिखिल की चर्चित गुजराती फिल्म थी।रणबीर कपूर कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया पर आए हैं। दरअसल, फॉक्स स्टार हिंदी के अॉफिशियल ट्विटर हैंडल का यूजर नेम बदलकर रणबीर कपूर किया गया है। वे यहां पोस्ट भी अपलोड कर रहे हैं। रविवार को फादर्स डे के मौके पर उन्होंने पिता ऋषि कपूर के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा...,Awkward teenager moment with papa #JaaduKiJhappi. यह तस्वीर तब की है जब रणबीर टीनेज में थे।Áकुछ दिन पहले रणवीर सिंह ने सोशल मीडिया पर अपना सिंबा लुक शेयर किया था आैर लिखा था... ‘ROHIT SHETTY HERO’अब रोहित शेट्‌टी ने रणवीर की एंग्री सिंबा लुक में एक तस्वीर शेयर की है आैर लिखा है...,He calls himself ‘ROHIT SHETTY HERO’... I call him ‘The DYNAMITE’ Yeh 28th December ko Phatega!!!