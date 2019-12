Dainik Bhaskar Dec 01, 2019, 05:04 PM IST

चंडीगढ़/जालंधर. पंजाब के मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि पाकिस्‍तान के रेलमंत्री शेख राशिद के खुलासे से करतारपुर कॉरिडोर पर पाकिस्तान आर्मी की साजिश बेनकाब हो गई है। इसके साथ ही काॅरिडोर के सहारे पाकिस्‍तान के नापाक इरादों का भी खुलासा हो गया है। करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्‍तान आर्मी के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दिमाग की उपज है। इसके साथ ही कैप्‍टन अमरिंदर ने पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजाेत सिंह सिद्धू को इमरान खान सरकार से संबंधों और पाकिस्‍तानी प्रधानमंत्री से अपनी दोस्‍ती को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी।

As a Sikh, I am happy at the opening of the #KartarpurCorridor. However, Pak Minister’s disclosure that #KartarpurCorridor is the brainchild of General Bajwa has exposed their nefarious intentions. Any misadventure will be met with retaliation of the kind they won’t survive pic.twitter.com/7WMkyp8HsR