Dainik Bhaskar Mar 11, 2020, 01:07 PM IST

जालंधर. आज पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी ने उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। इसके साथ ही देश के कई शीर्ष नेताओं ने कैप्टन को शुभकामनाएं दी हैं। राजनीति में आने से पहले कैप्टन भारतीय सेना में थे।

Greetings to Punjab’s Chief Minister @capt_amarinder Ji on his birthday. May Almighty bless him with a long and healthy life.