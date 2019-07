Dainik Bhaskar Jul 20, 2019, 06:09 PM IST

जालंधर. प्रदेश की पुलिसिंग में बीते दिनों किए गए बड़े बदलाव को लेकर जहां नाराजगी के स्वर मुखर हो रहे हैं, वहीं उन पर मुख्यमंत्री का भी पलटवार आया है। असल में गुरुवार को पंजाब पुलिस में तैनात 24 आईपीएस और 5 पीपीएस का ताबदला आदेश आया था। इनमें एक नाम हरप्रीत सिंह सिद्धू का भी है, जिन्हेें स्पेशल टास्क फोर्स में दोबारा जगह दी गई है। इसी बात से विभाग के कई अफसरान नाराज हैं, जिन पर कैप्टन अमरिंदर ने तल्ख लहजे में वार किया है, 'जिनको मेरे फैसले मंजूर नहीं हैं वे केंद्र की डिपुटेशन पर चले जाएं'।

If anyone has a problem with Harpreet Sidhu’s re-posting as STF chief they’re welcome to leave Punjab & seek Central deputation. I won’t tolerate indiscipline. In any case, it’s my prerogative to take whatever decision I deem fit to tackle the drugs problem.