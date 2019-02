जालंधर. जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में फिदायीन हमले के बाद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान आरोपों के घेरे में है। इसकी सफाई में जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बिना सबूत आरोप लगाने की बात कही है, वहीं इसका जवाब पंजाब के सीएम ने दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया कि पुलवामा हमले का मास्टर माइंड मसूद अजहर बहावलपुर में बैठा है। जाओ और उसे पकड़ो। अगर तुमसे नहीं होता तो हम पकड़कर दिखाएं।

Dear @ImranKhanPTI you have Jaish chief Masood Azhar sitting in Bahawalpur & masterminding the attacks with ISI help. Go pick him up from there. If you can’t let us know, we’ll do it for you. BTW what has been done about the proofs of Mumbai’s 26/11 attack. Time to walk the talk. pic.twitter.com/Zct6I7QieY