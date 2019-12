Dainik Bhaskar Dec 30, 2019, 07:03 PM IST

लुधियाना. नागरिकता संशोधन कानून को पंजाब में किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने दिया जाएगा। यह चुनौती खुद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दी है। सोमवार को लुधियाना में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्तओं की तरफ से किए गए एक रोष प्रदर्शन में संबोधित करते हुए कैप्टन ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू नहीं होने देगी। कांग्रेस इसके खिलाफ एड़ी-चोटी का जोर लगा देगी।

Punjab Chief Minister's Office: CM Captain Amarinder Singh's govt will not allow implementation of #CitizenshipAmendmentAct in Punjab& Congress would continue to fight it tooth&nail, declared the CM while addressing party leaders&workers at a protest march. (File pic) pic.twitter.com/W95CH8H4jx