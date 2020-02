Dainik Bhaskar Feb 16, 2020, 08:31 PM IST

जालंधर. संगरूर में स्कूल वैन में आग लगने से चार बच्चों के जिंदा जल जाने की घटना में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बहादुर बेटी अमनदीप कौर की तारीफ की है। हालांकि शनिवार को चार मासूम जिंदा जल गए। इस घटना के बारे में दूसरे दिन भी जानने वाला हर शख्स अंदर तक सिहर उठता है, वहीं वैन में सवार बच्चों में सबसे बड़ी 13 साल की लड़की अमनदीप कौर की सूझ-बूझ और हिम्मत की बात जानकर इस बेटी पर गर्व भी करता है। यह खुद भी आग की लपटों में घिरी थी, लेकिन ठंडे दिमाग से काम लिया और अंदर से शीशा तोड़ने के बाद बाहर मुंह निकालकर वैन की खिड़की खोली। अब खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जल्द ही इस बहादुर बेटी से मिलने की मंशा ट्विटर पर जाहिर की है।

I salute the extraordinary bravery & valour of 14 year old Amandeep Kaur who risked her life to put out the fire in the school van yesterday and also rescued 4 children from the van. I am so proud of you and I am looking forward to meeting you. pic.twitter.com/tOuGgqyK3N