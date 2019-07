Dainik Bhaskar Jul 26, 2019, 06:21 PM IST

जालंधर (बलराज सिंह). आज कारगिल विजय की 20 वीं वर्षगांठ है। 8 मई से 26 जुलाई तक चले कारगिल युद्ध में 7 जुलाई का दिन भारतीय शौर्य गाथा में जरूर लिखा जाएगा। पंजाब के एक वीर सैनिक ने इस दिन अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए मां भारती को गौरवान्वित किया था। पाकिस्तान की ओर से किए गए हमले का जवाब देते समय सिपाही सतपाल सिंह की एलएमजी की गोलियां खत्म हो गईं थीं। बंदूक को एक तरफ करके सतपाल पाकिस्तानियों से भिड़ गए और लात-घूसे मारकर 4 हमलावरों को ढेर कर दिया। उनके इस पराक्रम के लिए उन्हें वीरचक्र से नवाजा गया।

युद्ध के दौरान जब 19 ग्रेनेडियर्स की टुकड़ी टाइगर हिल पर तिरंगा फहराने की तैयारी में थी तो 8 सिख रेजिमेंट की एक टुकड़ी को मदद के लिए जाने का आदेश मिला। इस खास टुकड़ी का हिस्सा सतपाल सिंह थे। 2 अफसर, 4 जेसीओ और 46 दूसरे रैंक के जवानों की टुकड़ी ने 5 जुलाई की शाम को टयागर हिल की ओर रवाना हुई। 7 जुलाई को भारतीय टुकड़ी को पीछे हटाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से काउंटर अटैक किया गया।

एक के बाद एक को हराकर हमारा निशाना अगला होता था। कई अफसरों और जेसीओ के घायल होने के बाद पहले से ही सिर में गोली लगी होने के बावजूद सूबेदार निर्मल सिंह ने कमांड अपने हाथ में ले ली। 'बोले सो निहाल-सत श्री अकाल' का नारा बोलते हुए हम आगे की तरफ बढ़ गए।

सतपाल की एलएमजी (लाइट मशीन गन) में सिर्फ चार गोलियां बची थी, जबकि पाकिस्तान की तरफ लंबी-चौड़ी कद-काठी वाला एक अफसर फायरिंग के साथ कवरिंग मैथड के साथ ताबड़तोड़ हमले कर रहा था। बात दोनों तरफ से एक-दूसरे को गाली-गलौच और फिर हाथापाई तक आ गई। सतपाल बिना हथियार के ही पाकिस्तानी खेमे को लीड कर रहे शेर खान समेत चार को पीट-पीटकर मार डाला। इसकी खबर फैलते ही पाकिस्तानी खेमे के हौसले पस्त हो गए थे।

ब्रिगेडियर ने की थी वीर चक्र की सिफारिश

सतपाल सिंह को वीर चक्र से नवाजा गया था। उन्हें यह सम्मान तत्कालीन ब्रिगेडियर एमपीएस बाजवा की सिफारिश पर मिला। पूर्व बिगेडियर बाजवा कहते हैं, 'टाइगर हिल पर सतपाल के अदम्य साहस को और शौर्य को देखते हुए मैंने उसका नाम वीर चक्र के लिए मार्क किया था।'

खास दिन पर मिला खास सम्मान

सतपाल सिंह भवानीगढ़ में ट्रैफिक पुलिस में हेड कॉन्स्टेबल हैं। यहां कारगिल विजय दिवस के मौके पर उन्हें सम्मान मिला है। चंडीगढ़ में वार मेमोरियल पर शहीदों को नमन करने के बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सतपाल को हेड प्रोमोट करके एएसआई बनाने का ऐलान किया है।

सतपाल का परिवार

इन दिनों संगरूर जिले के कस्बा भवानीगढ़ में चौराहे पर लोगों को ट्रैफिक रूल्स फॉलो करवाने का जिम्मा संभाले हुए सतपाल सिंह कोई मामूली पुलिस वाला नहीं है। सीने पर चार मेडल हैं। ऊपर की पट्‌टी का रंग आधा नीला तो आधा नारंगी है, यानि वीर चक्र। यह मूल रूप से पटियाला जिले के गांव फतेहपुर से संबंध रखते हैं। इनकी 70 वर्षीय मां गुरदेव कौर, पत्नी हरविंदर कौर और तीन बच्चे पटियाला में रहते हैं। तीन बच्चों में सबसे बड़ा बेटा मनिंदर सिंह 25 साल का है, दो बेटियों में बड़ी कोमलप्रीत कौर 22 साल की है तो सबसे छोटी अर्शदीप कौर की 19 साल की हैं।

पहले पिता फौजी थे तो फिर बेटा

दैनिक भास्कर प्लस ऐप के साथ बात करते हुए सतपाल सिंह बताते हैं कि उनके पिता अजायब सिंह ने भी 1961 से 1981 तक सेना में रहकर भारत मां की सेवा की है। 1965 और 1971 की दोनों लड़ाइयों में उन्होंने योगदान दिया। इसके बाद सतपाल भी पिता के नक्शे कदम पर चलकर सेना में भर्ती हुए। 2009 में सर्विस पूरी करने के बाद सेना से रिटायर हुए सतपाल सिंह 2010 में एक्स सर्विस कोट से पंजाब पुलिस में भर्ती हो गए। इन दिनों वह पंजाब पुलिस की ट्रैफिक विंग में हेड कॉन्स्टेबल हैं।

Have promoted Vir Chakra awardee Satpal Singh of the #KargilWar from senior constable to ASI. He deserves special treatment, which previous @Akali_Dal_ govt didn’t deem fit to give him at the time of his recruitment in 2010. This is the least we can do for our brave soldiers. https://t.co/OUHuosvSSA