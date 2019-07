Dainik Bhaskar Jul 26, 2019, 03:45 PM IST

जालंधर/चंडीगढ़. कारगिल युद्ध की यादों को ताजा करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वीरों को अपने ही अंदाज में नमन किया है। चंडीगढ़ में वार मेमोरियल पर उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की, वहीं इसके बाद ट्विटर पर युद्ध का एक वीडियो भी शेर किया है। उन्होंने ट्विटर और फेसबुक पर अपलोड करने के साथ-साथ लिखा कि आज कारगिल विजय दिवस मौके पर उन सभी फौजी वीरों को सलाम किया, जिन्होंने हमारी रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया।

Remembering & saluting the brave soldiers of the #IndianArmy @adgpi whose courage and valour was immortalised during the Kargil war. Their heroic acts will remain etched as defining moments in the nation’s history. #KargilVijayDiwas pic.twitter.com/2TVDhgdXpz