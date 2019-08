Dainik Bhaskar Aug 22, 2019, 04:08 PM IST

जालंधर. सतलुज दरिया की बाढ़ में घिरे जालंधर जिले के शाहकोट इलाके के 18 गांवों में एनडीआरफ, एसडीआरफ और सेना के जवान गुरुवार को भी राहत और बचाव कार्य में जुटे रहे। दोपहर को यहां पहुंचे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बाढ़ के त्रासदी के बार में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को उचित कदम उठाने के निर्देश दिए। इससे पहले उन्होंने हेलीकॉप्टर से बाढ़ के हालात का जायजा भी लिया। मुख्यमंत्री ने बाढ़ का पानी उतर जाने के बाद प्रभावित लोगों को मुआवजा देने की भी बात कही है। इसके बाद वह हेलीकॉप्टर से पास के जिला कपूरथला में सुल्तानपुर लोधी पहुंचे, जहां से लोहियां खास इलाके में बाढ़ग्रस्त गांवों का दौरान करेंगे।

Visited affected areas of Jalandhar & Kapurthala. Had a detailed meeting with DC’s & Army officials & reviewed the rescue measures. Interacted with people & ensured supplies of food, water & medicines on priority. Compensation for flood damages to be given once the water recedes. pic.twitter.com/0t8o64E9lK